Mission difficile pour l’ASW Béjaïa

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 672 lecture(s)

La salle omnisports Abdelkader Kessal de Rouiba accueillera, aujourd’hui, la 51e finale de la coupe d’Algérie des seniors dames entre le GSP et l’ASW Béjaïa. Un match qui sera précédé par deux finales des jeunes garçons, celle des minimes entre Ouled Adouane (Sétif) et la JS Ighram, et celle des cadets entre l’OMK El Milia et la JS Ighram. L’ASWB ayant décroché 6 coupes d’Algérie et perdu les deux dernières finales contre le GSP (2012 et 2015), fera de son mieux pour revenir à Béjaïa avec le trophée. Sa mission ne sera pas facile devant une coriace équipe du GSP qui a assuré le titre du championnat avant son terme. Même si les chances de décrocher la coupe restent minimes, les Béjaouies doivent livrer leur jeu habituel et réaliser par la même occasion une prestation honorable pour faire honneur au volley-ball. Concernant les deux finales des jeunes, la JS Ighram, une école dans la discipline, a les moyens de réaliser l’exploit et revenir à la vallée de la Soummam avec les deux trophées qui seront une récompense pour tous les efforts consentis par les joueurs, le staff technique et les dirigeants du club, qui, malgré le manque flagrant de moyens, ont réalisé des miracles.

Z. H.