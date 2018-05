L’US Soummam, la révélation !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Le promu de la Régionale 2 la saison écoulée, l’US Soummam, a réussi son pari en terminant le championnat 2017/2018 à la 3e place, devant les ténors du groupe : l’ES Bir Ghalou, l’OS El Kseur, le MC Bouira, le WR Bordj Ménaïel, le CRB Kherrata, l’ES Draâ El-Mizan...

Le club du quartier d’Ighil Ouazzoug a achevé la saison avec 41 points, alors que d’autres équipes, pourtant beaucoup mieux nanties, n’ont pas pu enregistrer de tels résultats ni effectuer un parcours aussi satisfaisant. Pour leur première saison dans ce groupe, les Unionistes se sont illustrés, arrivant même à menaçant sérieusement le leader, la JS Bordj Ménaïel, et son dauphin, l’USM Béjaïa. Avec 55 points dans son compte, l’US Soummam a fini la saison avec 166 victoires, sept nuls et sept revers. Sa ligne d’attaque a craché le feu 39 fois et sa défense n’a cédé que 23 fois. Le bilan de cette sympathique équipe est très positif. Selon certains observateurs, cette formation serait encore meilleure à l’avenir, mais si elle peut nourrir beaucoup de regrets d'être passée à côté de quelque chose de remarquable cette saison. Les poulains d’Abdiche auraient, en effet, pu prétendre à une place meilleure, eux qui ont tout bonnement rivalisé avec les ténors du groupe. Boucler l’exercice à la troisième marche est bien la preuve que la formation des Unionistes pouvait aspirer à plus. Au vu des énormes efforts déployés par les dirigeants en matière de recrutement, l’USS a, après une entame prometteuse, fini par rentrer dans le rang, donnant ainsi des signes d'essoufflement, en perdant ici et là plusieurs points, laissant échapper les équipes de tête alors qu’elle avait largement les moyens de les concurrencer. Il faut dire que le temps d’adaptation de l’équipe dans ce palier ainsi que des nouveaux joueurs n’a pas joué en sa faveur. Ce n'est qu’au tout début de la deuxième partie de la phase retour que les joueurs de l'entraîneur Adiche Yacine ont retrouvé leurs repères, sans pour autant arriver à combler l’écart qui les séparait des postulants au sacre. Loin de se laisser décourager, les Unionistes ont fait une spectaculaire remontée au classement, réussissant à arracher une honorable place même si, quelque part, il y avait de la place pour la montée, dans la mesure où toutes les conditions étaient réunies pour une accession qui aurait marqué l’histoire de cette équipe. En tous les cas, après cette première expérience enrichissante, les choses s’annoncent prometteuses pour cette équipe de l’USS, en prévision de l’exercice prochain.

Samy H.