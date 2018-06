Amokrane (ESS) troisième recrue

Par DDK | Il ya 55 minutes | 114 lecture(s)

Les choses sérieuses commencent à bouger au sein du MOB et la commission de recrutement installée dernièrement n’est pas restée les bras croisés.

Après Ahmed Kadous du MC Saida qui a signé mardi dernier au profit des Crabes, c’était au tour de son coéquipier Sofiane Aibout et de l’attaquant de l’ES Sétif Abdelhakim Amokrane de parapher, avant-hier jeudi, leurs contrats pour deux saisons avec les Vert et Noir. Le pur produit sétifien, Amokrane âgé de 24 ans, un avant-centre de qualité malgré qu’il n’ait pas beaucoup joué cette saison avec l’ESS, nous a indiqué avoir choisi le MOB pour relancer sa carrière et donner un plus à l’attaque béjaouie. Dans l’après-midi d’avant-hier, un autre joueur en la personne de Sofiane Aibout (MC Saida, 28ans), a apposé sa signature sur le contrat le liant avec les Crabes pour deux saisons. Le milieu de terrain Aibout a rapidement trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants qui ont été convaincus de son rendement avec le MCS lors de la saison écoulée. Dans le même registre, la direction est en contact avancé avec Kamel Boudoumi (MCO), Nadji (ESS) et Benabderrahmane (USMBA). Il ne reste que le dernier round des négociations, programmé pour aujourd’hui, afin de régler les derniers détails d’un éventuel recrutement. Concernant Belkacemi, il est attendu aujourd’hui à Béjaïa pour concrétiser sur le terrain sa promesse donnée aux dirigeants pour renouveler et continuer à défendre les couleurs du MOB en signant un nouveau contrat. Concernant le staff technique, Rachid Malek qui a beaucoup insisté sur Alain Michel, n’a pas pu encore trouver un terrain d’entente avec lui et d’après une source proche des affaires du club, le nouveau directeur sportif fera tout pour le convaincre à driver les Crabes la saison prochaine.

Salhi opte pour le CSC

Après avoir tout conclu avec la commission de recrutement et donné son accord pour continuer son aventure avec le MOB, Yassine Salhi a driblé tout le monde en optant pour le CSC qui l’a présenté à la presse avant-hier. Salhi, qui était libre de tout engagement avec le MOB, a rejoint son ancien entraîneur, Amrani, qui a pesé de tout son poids pour recruter l’enfant de Bouira.

Z. H.