Bilal Bensaha file au DRB Tadjenanet

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Libre de tout engagement avec les Vert et Rouge, Bilal Bensaha est le second joueur à quitter le navire Béjaoui, cet été, après le portier Sofiane Khedairia qui a signé à l’USMBA. C’est officiel. Le désormais ex-attaquant de la JSM Béjaïa, Bilal Bensaha (27 ans), qui était pressenti au NAHD il y a quelques jours, a finalement opté pour l’autre club de la Ligue 1, en l’occurrence le DRB Tadjenant. Un club avec qui il a signé un contrat de deux ans dans la soirée d’avant-hier, samedi. L’enfant de Boufarik, libre de tout engagement avec les Vert et Rouge de la Soummam, est ainsi le second joueur à quitter le navire Béjaoui, cet été, après le portier Sofiane Khedairia. Ce dernier ayant rejoint l’USM Bel Abbes, depuis la semaine passée en paraphant un contrat de deux ans avec les représentants de la Mekerra. La saignée au sein de la JSMB est plus que jamais à redouter pendant cette période des transferts, tant que le blocage administratif mine le club qui se retrouve sans président depuis la fin du championnat, après la démission forcée du boss du CA, Boualem Tiab. Depuis, de nombreux supporters du club sont montés au créneau pour alerter les autorités locales en exigeant leur intervention afin d’aider la JSMB à résoudre cette crise qui risque de se répercuter négativement sur le rendement du club si elle venait à durer dans le temps. Parallèlement à cela, des membres du CSA, à leur tête le président M. Houassi, comptent interpeler également les actionnaires de la SSPA pour sursoir à leur décision de céder toutes leurs actions pour éviter la dissolution de cette même société sportive par action. Pour cela, ils leur demanderaient d’en préserver au moins une action pour permettre au club de sortir plus vite de ce marasme ambiant. Par ailleurs, les membres du CSA se déclarent disposés à gérer les affaires courantes du club dans le cas où les actionnaires répondraient favorablement à cette doléance pour l’intérêt suprême de la JSMB.

B. Ouari