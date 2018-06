Belahcene (USMA) huitième recrue

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

La direction du MO Béjaia, vient d'engager l'ex milieu de terrain de l’USM Alger, le Franco-algérien, Redha Belahcene, 25 ans, qui a signé hier son contrat pour une durée de trois ans. Belhacene qui a joué au FC Saint Louis Neuweg en France avant d’atterrir, la saison passée à l’USMA où il n’avait que très rarement joué, est devenu ainsi le huitième nouveau joueur recruté par le MOB depuis l'entame du mercato estival en prévision de la nouvelle saison sportive après Aibout (MCS), Amokrane (ESS), Kadous (MCS), Boudoumi (MCO), Bouheniche (USMB), Malick Touré (USB) et Dahar (CSC). Sur un autre volet, la réunion d’avant-hier soir entre la direction et Belkacemi n’a pas donné de résultats escomptés en raison des exigences financières du joueur qui a demandé d’être régularisé au dernier centime concernant ses arriérés de salaires estimés à quatre mois et de percevoir aussi trois mensualités d’avance, chose que les dirigeants ont refusé. D’après une source proche, les négociations vont se poursuivre dans les heures qui suivent afin de trouver un terrain d’entente qui arrangera les deux parties.

Z. H.