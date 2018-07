Une reprise et des absences

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, hier matin, au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa.

Dix-neuf joueurs étaient présents, entre anciens et nouvelles recrues, sous la houlette du staff technique composé d’Alain Michel, entraîneur en chef, et Hamici et Tifour, respectivement entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens. La séance a été marquée par l’absence de Kadri, Herida, Bencherif, Bouledieb et Boudoumi, alors que quatre joueurs qui n’ont pas encore résilié leurs contrats étaient en tenue de ville. Il s’agit de Benali, Nezouani, Touati et Bordjah. Une réunion de prise de contact entre la direction, le staff technique et les joueurs avait eu lieu avant la reprise, en présence du président du CA/MOB, Amar Boudiab, Sadji et Rachid Malek. Les responsables du club ont exposé la situation du MOB et les objectifs tracés pour la nouvelle saison en Ligue 1. Concernant l’effectif, on a remarqué la présence d’un jeune immigré au sein du groupe. Il a subi des tests dans l’espoir de décrocher un contrat avec les Crabes. Pour rappel, jusque là le MOB a recruté onze nouveaux joueurs. Il s’agit d’Aïbout (MCS), Amokrane (ESS), Kadous (MCS), Boudoumi (MCO), Bouheniche (USMB), Malick Touré (USB), Dahar (CSC), Belahcène (USMA), Debbari (USMH) Mazari (USMH) et Chadi (CRBAF). Concernant le programme, les joueurs poursuivront la préparation à Béjaïa pendant toute une semaine, avant de prendre la route de la Tunisie, le 9 juillet prochain, pour un stage de 12 jours. Le groupe jouera quelques matchs amicaux sur place.

Réunion des actionnaires aujourd’hui

Les actionnaires du MOB se réuniront aujourd’hui à 18H30 au salon d’honneur du stade de l’Opow de Bejaia sur invitation du président du Conseil d’administration, Amar Boudiab. L’ordre du jour de la réunion s’articule sur le travail réalisé jusqu’à maintenant, à savoir le recrutement et le plan de travail tracé pour cette préparation estivale tout en discutant sur les moyens financiers nécessaires pour concrétiser sur le terrain ce programme en appelant les actionnaires à mettre la main à la poche pour réunir l’argent nécessaire.

Z. H.