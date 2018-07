«Être fin prêts pour le 11 août»

Par DDK | Il ya 1 heure | 180 lecture(s)

Le MO Béjaïa a repris les entraînements, avant-hier dimanche, au stade de Béjaïa, en prévision de la nouvelle saison.

à la fin de la première séance d’entrainement, nous avons accosté le premier responsable du volet technique du MOB, le Français Alain Michel qui a bien voulu nous donner son avis sur la reprise et les nouveautés qui attendent le club phare de la capitale des Hammadides : «Aujourd’hui, c’est la reprise avec quelques absents qui vont réintégrer prochainement le groupe même si, en vérité, j’aimerais avoir tout le monde dès le début. On a environ 40 jours de préparation qui seront divisés en plusieurs étapes, quelques jours ici à Béjaïa, un stage de 12 jours en Tunisie, retour pour continuer la préparation ici, et de nouveau en Tunisie pour peaufiner la préparation avant de revenir au pays clôturer la préparation et entamer la phase précompétitive.» Concernant le recrutement, le technicien français nous a affirmé que « pour le moment on peut en recruter au moins deux joueurs, j’attends toujours la réponse de N’Doye que j’aimerais avoir dans mon effectif ainsi qu’un second attaquant qu’on essaye de dénicher sur le marché des transferts. La porte est grande ouverte pour d’autres joueurs locaux et étrangers, car on donnera la chance à tout le monde. La preuve, aujourd’hui, un jeune émigré est à l’essai et il y aura d’autres dans les prochains jours. » L’ex entraineur du NAHD et du CRB lance un message aux supporters «le MOB dispose d’une merveilleuse assise populaire qui mérite tout le bien du monde, on se donnera à fond lors de cette préparation pour être fin prêt le 11 aout prochain à la compétition officielle et avoir un groupe compétitif capable de procurer de la joie tout au long de la saison aux Crabes.»

Herida a réintégré le groupe hier matin

Les vert et noir du MOB poursuivent leur préparation au stade de l «Unité Maghrébine» avec des biquotidiens sous la conduite du staff technique chapeauté par le technicien français, Alain Michel. Apres l’absence de pas moins de 5 joueurs lors du premier jour, nous avons remarqué le retour de Herida Islam qui a réintégré le groupe hier matin, en attendant le retour de Boudoumi, Bencherif, Bouledieb et Kadri. D’après une source proche du club et en dehors de Boudoumi qui est autorisé à s’absenter, les 3 autres joueurs ont prolongé leurs vacances en raison de la non-prise en charge de leurs doléances consistant en une revalorisation de leurs salaires. La même source nous a avoué que les négociations entre les managers des 3 joueurs, qui se sont déplacés à Béjaïa, et les dirigeants mobistes, n’ont rien donné. Les deux parties campent sur leurs positions en attendant d’autres rounds dans les prochaines heures. Sur un autre volet, un joueur Camerounais répondant au nom d’Ernest Thierry se trouvait depuis hier à Béjaïa avec son manager, Léo, et les négociations ont débuté depuis hier-soir pour un probable recrutement.

Z. H.