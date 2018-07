Du bon et du moins bon

Par DDK | Il ya 1 heure | 204 lecture(s)

La JSK s’est inclinée, avant-hier, lors de son premier match amical face à la formation de Saarbrücken (4e division allemande), sur le score de trois buts à deux. Les deux buts de la JSK ont été inscrits par les attaquants Mehdi Benaldjia et Kacem Amaouche au second half de la rencontre. En dépit de la défaite, Franck Dumas a dû tirer plusieurs enseignements de cette joute amicale, bénéfiques pour les prochains rendez- vous. Le coach kabyle semble ne pas donner trop d’importance au score, ayant laissé sur le banc les Cheti, Benaldjia, Thiam, El Mouden et Boukhanchouche, les cadres de l’équipe. Concernant le match et sur le plan offensif, l’équipe a bien tourné. L’attaque aurait même pu marquer d’autres buts vu les occasions ratées. Mais sur le plan défensif, plusieurs bourdes ont été constatées, notamment dans l’axe composé de Tizi Bouali et Saâdou. Le manque de coordination était flagrant entre les deux joueurs et le coach Dumas est appelé à chercher les solutions pour verrouiller sa défense. A l’issue de cette première rencontre amicale, des erreurs sont donc à combler. La JSK disputera d’autres matchs amicaux et le staff technique kabyle devra veiller à plus de cohésion entre les différents compartiments. Le coach kabyle profitera au maximum de ce stage d’Allemagne pour apporter les corrections nécessaires, afin d’entamer en force le championnat qui redémarrera le 11 août prochain.

Nwofor attendu hier en Allemagne

L’attaquant nigérian du club, Uche Nwofor, a obtenu avant-hier soir son visa pour rejoindre le groupe en Allemagne. C’est ce que nous a affirmé, hier, son manager Mohamed Merabet joint par téléphone : «Nwofor a eu son visa, il rejoindra le groupe aujourd’hui (NDLR hier)», a-t-il déclaré. Nwofor va donc enfin prendre part au regroupement de l’équipe. Néanmoins et selon une source proche de la direction du club, les dirigeants kabyles ne seraient pas chauds pour le garder et songeraient même à résilier son contrat.

