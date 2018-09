L’ESS dans le viseur

Par DDK | Il ya 4 heures 19 minutes | 446 lecture(s)

Après une journée de repos amplement méritée accordée par le staff technique, les Lions du Djurdjura se sont remis au travail, hier en fin d’après-midi, au stade du 1er Novembre.

Une reprise effectuée en prévision du match de jeudi prochain qui attend les jeunes loups de Franck Dumas à Sétif face à l’ESS. Une rencontre comptant pour la 8e journée du championnat qui constituera un véritable test pour les camarades de Nabil Saâdou pour jauger encore un peu plus leurs capacités et confirmer leur invincibilité et leur fauteuil de leader. Les Kabyles qui constituent la révélation de ce début de saison ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. «La clé de la réussite de ce bon début de saison réside dans le travail et au niveau du groupe. On forme un groupe soudé et on s’entend merveilleusement. Le staff technique fait aussi du bon travail. Le message passe bien et on essaye d’appliquer à chaque fois les consignes. Pour le prochain match face à Sétif, on va savourer d’abord cette victoire qui a été difficile et on va se remettre au travail pour préparer le match face à l’ESS. Une chose est sûre, on ira à Sétif avec la détermination de réussir un bon résultat. En ce qui me concerne, je ne cache pas que je suis plus à l’aise cette saison, comme le sont d’ailleurs tous mes camarades. On forme une famille, l’entente est parfaite entre nous. On a un staff compétent, une direction toujours à l’écoute des joueurs et surtout un public en or. Ce sont tous ces paramètres qui nous permettent de jouer à l’aise et sans complexe et qui constituent, à mon avis, la clé de la réussite», a décalé le jeune attaquant de la JSK, Massinissa Tafni, à l’issue de la victoire de samedi dernier face au CRB (2 - 0). Revigorés par ce troisième succès de suite, le quatrième depuis le début du championnat, les camarades de Juba Oukaci qui sont en pleine confiance semblent résolument déterminés à poursuivre leur belle série, à commencer justement par le prochain match face à l’ESS. Un adversaire bien qu’il ne sera pas facile à manier, lui qui vient de réussir une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, mais qui ne semble pas pour autant inquiéter les guerriers kabyles qui se disent suffisamment armés pour négocier de la meilleure manière cette expédition du côté des hauts plateaux. Les Jaune et Vert se veulent confiants et sereins pour surprendre les Noir et Blanc chez eux. Un leitmotiv des plus motivants qui fera, sans doute, pousser des ailes aux Canaris, décidés à planer très haut jeudi au stade du 8 Mai 45. Les poulains du coach Rachid Taoussi devraient s’attendre à une forte opposition sur le rectangle vert où la bataille s’annonce d’ores et déjà des plus ardues.

Départ demain pour Sétif

Afin d’affûter au mieux leurs armes et mettre tous les atouts de leurs côtés, les Canaris qui auront au menu un biquotidien aujourd’hui à Tizi-Ouzou, devraient rallier la ville d’Aïn El Fouara dès demain mardi. Le coach Franck Dumas aura, ainsi, encore deux jours devant lui pour peaufiner sur place la préparation de son équipe, notamment le dispositif à mettre en place le jour du match face à l’Aigle Noir. Une stratégie à même de contrarier les Sétifiens dans leur propre fief et de revenir avec un bon résultat. Le technicien français s’est sans doute fait une idée sur le jeu de l’adversaire et le système à mettre en place jeudi pour mettre en difficultés les Sétifiens. Dumas qui disposera de tout son arsenal, aura l’embarras du choix pour composer ses onze guerriers, capables de damer le pion aux gars d’Aïn El Fouara.

Z. L.