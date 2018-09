Les Canaris à Sétif depuis hier

Par DDK | Il ya 4 heures 6 minutes | 712 lecture(s)

Les Canaris ont rallié la ville de Sétif, hier à 15h, en prévision du match de demain face à l’ESS pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1 Mobilis.

La délégation du club kabyle a élu son quartier général dans un hôtel de la ville d’Aïn El Fouara. Un luxueux établissement récemment ouvert où toutes les commodités sont réunies à même de permettre aux camarades du capitaine Nabil Saâdou de se concentrer entièrement sur leur sujet. De son côté, le coach en chef Franck Dumas a prévu une ultime séance aujourd’hui à l’heure du match. Un galop qui se déroulera au centre El-Baâz de Sétif et qui sera mis à profit par le technicien français pour opérer les derniers réglages au sein du groupe et assoir la stratégie de jeu à mettre en place demain jeudi. Cette séance sera aussi une occasion pour le staff technique de voir tous ses joueurs à l’œuvre avant d’arrêter la liste des dix-huit qui seront sur la feuille du match face à l’Aigle noir. Les lions qui ont repris le travail lundi en début de soirée, semblent prêts pour aborder cette rencontre en possession de tous leurs moyens. Hier lors de la séance effectuée au stade du 1er novembre avant de rallier Sétif, les coéquipiers de Tafni paraissaient très concentrés sur leur travail. Tous affichaient une bonne mine et semblaient sereins. Les guerriers kabyles qui respirent la bonne santé en ce début de saison, se sentent prêts pour gagner une nouvelle bataille et conserver à l’occasion leur invincibilité et leur fauteuil de leader. Un leitmotiv qui animera les poulains de Franck Dumas qui vont mettre les bouchées doubles pour confirmer leur bon parcours. Les Tizi Bouali and-co ne vont assurément pas lésiner sur les efforts pour franchir avec succès l’obstacle sétifien. Les poulains de Rachid Taoussi ne sont pas partis pour passer un après-midi de tout repos face aux Lions du Djurdjura déterminés et décidés à rugir à nouveau demain après-midi sur la pelouse du stade du 8 mai 45. Cela dit, les camarades de l’ex-Canari, Khotir Ziti, doivent s’attendre à une forte opposition sur le rectangle vert où la lutte s’annonce des plus acharnées. Les Kabyles qui pourront compter sur le soutien de leurs supporters qui seront présents en masse, s’interdisent de décevoir leur public. Une motivation supplémentaire qui pourrait faire la différence dans ce match qui constituera un véritable test pour les Canaris plus que jamais déterminés à garder leur bonne dynamique. Concernant le dernier match JSK - CRB disputé samedi dernier pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 Mobilis, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé deux matchs à huis clos dont un avec sursis au CR Belouizdad, en plus d’une amende de 100 000 DA pour jet de projectiles et dégradation de matériel dans les tribunes du stade de Tizi-Ouzou. Le club du CRB est tenu aussi de rembourser au gestionnaire du stade les frais des dégâts occasionnés à l’intérieur du stade.

Z. L.