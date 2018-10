«Nous jouerons l’accession si…»

Par DDK | Il ya 50 minutes | 81 lecture(s)

Dans cet entretien, le président de la JSB Amizour, Ramtane Benouaret, parle de la nouvelle saison et des objectifs tracés.

La Dépêche de Kabylie : Parlez-nous du précédent exercice où le club a raté l’accession ?

Ramtane Benouaret: Nous avions raté l’accession, et ce, après avoir joué les premiers rôles. On n’a pu terminer que 4es au classement. Je dirais que nous n’avons pas pu résister durant l’exercice passé et ce, eu égard à certains éléments extra-sportifs. Sinon, on aurait pu faire mieux. Certains matchs étaient des tournants, à l’image de ceux face au RC Seddouk et au SS Sidi-Aich chez ces derniers. Sans se vanter, la JSBA était la meilleure de son groupe l’exercice passé.

Vous voulez dire quoi par des éléments extra-sportifs ?

On a raté l’accession, en perdant des rencontres face à des adversaires directs à l’accession, qui nous ont fait une pression terrible. Aussi, l’arbitrage n’était pas clément avec nous dans certaines rencontres, notamment face à des équipes qui jouaient le haut du tableau, et qui visaient aussi l’accession en régionale 2. Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons toujours reçu nos adversaires dans de meilleures conditions, comme s’ils jouaient chez eux.

Peut-on voir la JSBA jouer les premiers rôles cette saison ?

Tout est possible. Dans le palier de l’Honneur, toutes les équipes se valent. En tous cas, de notre côté, on jouera à fond nos chances, malgré la difficulté de la tâche. Mais bon, l’équipe sera prête d’ici le début du championnat. Jouer les premiers rôles sera notre objectif, après, ce sera une question de moyens.

Qu’en est-il justement des moyens dont dispose le club ?

Je ne vous cache pas que la situation financière n’est pas enchanteresse. Nous éprouvons des difficultés pour entamer la saison sportive, et cette saison, il nous faut des moyens colossaux si on veut jouer l’accession ou les premiers rôles. Les autorités locales doivent nous aider, alors on leur lance un appel pour cet état de fait.

Vous avez décidé de garder le même staff technique de la saison écoulée. Vous avez, par delà-tout, privilégié la stabilité. N’est-ce pas ?

Effectivement, le staff technique est le même que celui de la saison 2017/2018. Nous avons privilégié la stabilité en confiant l’équipe sur le plan technique au duo Hakim Ouathmani et Bachiren Lounis. Ils connaissent bien l’équipe, donc, ça reste un avantage. Enfin, c’est ce que nous pensons, et les deux entraîneurs cités ont réalisé un bon parcours durant l’exercice passé.

Certains disent que Benouaret s’accroche à son poste de président de la JSBA, en demandant à chaque fois aux potentiels candidats de payer les dettes du club. Qu’en est-il au juste, sachant que vous êtes là depuis 2004/2005 ?

Je suis là depuis quatorze ans, et je suis fatigué. Et bien, si quelqu’un veut prendre la présidence, qu’il se présente ! Sinon, je pense que ce problème de dettes n’est qu’un alibi pour ne pas se présenter. Bref, je suis prêt à céder la présidence, s’il y a preneur. Une chose est sûre, chaque début de saison, on démarre sans rien. On fait tout pour que les joueurs et le staff technique soient et travaillent dans de bonnes conditions.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche