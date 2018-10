La JS Azazga se révolte !

Par DDK | Il ya 43 minutes | 118 lecture(s)

La 5e journée du groupe Centre-Est de l’inter-régions est marquée par le premier succès de la JS Azazga. C’était à domicile aux dépens du désormais ex-leader, le Stade africain de Sétif, l’un des seuls clubs invaincus jusque-là avec l’ASC Ouled Zouaï.

La JSA a donc réussi à freiner les Sétifiens, en les battant sur le score de deux buts à zéro. Du coup, les gars d’Azazga respirent un peu, alors que le SAS perd sa première place au goal-average et ce, en faveur de l’OM Ruisseau qui a remporté sa 4e victoire de la saison, et cette fois devant l’autre représentant de la région de Kabylie, le MB Bouira en l’occurrence. Ce dernier a cédé la totalité des points mis en jeu chez lui en concédant sa 2ème défaite de la saison sur le score de deux buts à zéro. Ce qui fait que l’équipe d’El Annasser est première avec 12 points, une place qu’elle partage avec le SAS et le NRB Teleghma ayant 12 points aussi, mais avec une meilleure différence de buts, où les algérois possède un + 6 contre + 5 pour les sétifiens et + 4 pour le nouveau promu, le NRBT en l’occurrence, qui est allé damer le pion à l’AS Bordj-Ghedir sur le score étriqué d’un but à zéro. Ca s’annonce de ce fait très serré dés maintenant, avec ces quatre équipes qui affichent leur intention de jouer les premiers rôles et pourquoi pas l’accession en division nationale amateur, au terme de la saison sportive en cours. Le 3ème représentant de la Kabylie, l’US Oued Amizour et après avoir enregistré sa première victoire de la saison à domicile face au Hydra AC, n’a pu sortir indemne de son déplacement vers la ville de Bir-El-Arch, où l’équipe locale, le FCB a pris les trois points en battant les rouge et noir sur le score étriqué d’un but à zéro. Ce qui est à noter aussi, c’est cette première victoire du HAC acquise cette fois face au représentant du sud algérien, le MB Hassi-Messaoud. Les algérois laissent par là la dernière place à l’USM Sétif qui n’a point goûté à la victoire en concédant, cette fois un nul à domicile, face à l’équipe d’Ouled Zouai. L’IRB Berhoum suit de près le quatuor de tête avec 10 points au compteur, après son nul enregistré à Ain Lahdjar, face à l’IRBAL sur le score de zéro partout.

R. M.

Les résultats

USM Sétif 2 - ASCO Zouaï 2

IRBA Lahdjar 0 - IRB Berhoum 0

FCB ElArch 1 - USO Amizour 0

JS Azazga 2 - SA Sétif 0

Hydra AC 1 -MBH Messaoud 0

DRB Baraki 0 - US Souf 0

MB Bouira 0 - OMR Annasser 2

ASB Ghedir 0 - NRB Teleghma 1