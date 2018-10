Quatre Béjaouies au rendez-vous

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le Madala CSA de Béjaïa, spécialisé dans les jeux longs (boules) continue d’enchaîner de belles prestations. Le club a réussi à se distinguer lors des derniers Jeux africains de la jeunesse, qui se sont déroulés en Algérie du 18 au 28 juillet, avec la doublette que forment les sœurs Kamilia et Thanina Kaddour. Des athlètes sacrées championnes d’Afrique dans leurs catégories. La première a remporté, en sus de la médaille d’or en doublette, une médaille d’argent en roulé, une autre de bronze double mixte et une autre en tir de précision. Sa sœur Thanina a remporté une médaille d’argent double mixte et une autre de bronze en tir de précision. D’autres athlètes du club se sont encore une fois distinguées en remportant la coupe d’Algérie de jeux de boules chez les seniors, lors des finales qui ont eu lieu le week-end passé à Oran, avec la participation de pas moins de trois équipes, dont le MB Béjaïa, une équipe de Skikda et le Madala CSA (Béjaïa). La finale, 100% bougiote, a vu la doublette composée de Touloum Samia et Kheraz Lamia, drivées par Kheladi Lynda, s’illustrer brillamment contre Guenaoui Amel et Tadjer Torkia. De bonnes performances qui boostent les camarades de Kamilia Kadour à redoubler d’efforts en vue de meilleurs résultats. Et c’est dans cette optique que le Madala de Béjaïa sera représenté, dès aujourd’hui, au Championnat du monde de jeux de boules, qui aura lieu en Chine. Les représentantes du club en sélection nationale ont pour nom Touloum Samia et Tadjer Torkia. Ce ne sont pas les seules Béjaouis qui participeront à cette compétition prestigieuse, puisque Rahmani Karima et Boutbilla Narimane, sociétaires du Machaaâl Baladiate Béjaia, font aussi partie de l’effectif de l’EN. Notons que la compétition s’étalera jusqu’au 30 octobre en cours.

R. M.