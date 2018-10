Les Béjaouis hyper motivés

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Tout auréolés de leur deux derniers succès enregistrés à domicile face à l’USMB et au NCM, les joueurs de la JSMB se disent décidés à mener la vie dure au MC Saida sur son terrain. Les gars de la Soummam, qui ont repris du poil de la bête ces dernières semaines après un long passage à vide en championnat, entendent bien surprendre le représentant de la ville des Eaux, chez lui. L’objectif est de maintenir leur invincibilité le plus longtemps possible et se rapprocher davantage des équipes du haut du tableau. Il est vrai toutefois que la mission de Belgherbi et Cie ne sera guère aisée face à un adversaire réputé coriace chez lui. Mais le coach béjaoui, Samy Boussekine, a sans doute déjà préparé son plan offensif. «Ce match sera difficile pour les deux équipes qui chercheront assurément le meilleur résultat possible pour confirmer leur bonne santé. Le MCS, qui réalise de bons résultats depuis le début du championnat, fera assurément le nécessaire pour gagner sur son terrain. Mais, on s’est bien préparés, conscients de ce qui nous», nous a confié le défenseur de la JSMB, Slimane Allali. Ceci dit, et en dépit de quelques absences notables du côté béjaoui face au MCS, à l’image du capitaine Berchiche (suspendu) ou encore l’international Ghanem (convalescent), l’espoir semble encore de mise chez les inconditionnels du club quant aux réelles aptitudes de leur team à revenir cet après-midi avec un résultat probant du stade du 13 avril de Saida. Ils sont nombreux à avoir pris leurs dispositions pour se rendre à Saida. Par ailleurs, deux nouveautés sont à relever dans la liste des joueurs convoqués par le coach Boussekine pour le match de cet après-midi. Il s’agit des deux défenseurs Ayad et Benmansour qui refont surface après une longue absence pour cause des choix du staff technique pour le premier et de convalescence pour le second.

B Ouari

Le programme

NC Magra - ASM Oran

ES Mostaganem - US Biskra

MC Saida - JSM Béjaïa

WA Tlemcen - USM Annaba