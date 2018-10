Le MOB dans le doute

Par DDK | Il ya 41 minutes | 84 lecture(s)

Le MO Béjaïa a concédé, avant-hier à domicile, un nul à l'AS Aïn M'lila (0-0), dans son match de la 11e journée de la Ligue 1 Mobilis. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, même si celles-ci ne sont pas vraiment en danger, puisque le MOB est 7e, ex aequo avec le CS Constantine (14 points), alors que l'ASAM est 10e avec 12 unités. Après trois sorties de suite couronnées par une victoire, un nul et une défaite, les Vert et Noir du MOB n’ont pas pu passer l’écueil de l’ASAM en se contentant d’un score vierge et beaucoup de questionnements sur le rendement du groupe. Le coach du MOB, Kheireddine Madoui, qui a opéré quelques changements en défense et au milieu de terrain, tout en laissant Touré sur le banc durant le premier half, n’a pas eu le résultat escompté malgré quelques occasions créées par Kadri, Soltani, Bouledieb, Bouheniche et Touré introduit en seconde mi-temps. Les premières 45’ furent avare en actions, en dehors d’une tête de Dehar qui est passée à côté des bois adverses. Le public n’a vu que du pousse ballon des deux côtés. La seconde période a vu une légère amélioration du rendement offensif des Crabes surtout après la rentrée de Touré qui a bousculé la défense de l’ASAM en créant plus d’occasions de buts tout en offrant plus de solutions à ses camarades. Cette volonté affichée lors de la seconde période et les encouragements indéfectibles du public n’ont pas influé sur le score de la partie. Les supporters ont quitté le stade très déçus, accusant les dirigeants de mauvais recrutements lors de l’intersaison. «Ce nul a un goût d’une défaite. Nous étions pourtant proches de la victoire car mes joueurs ont dominé la partie. Mais nous avons manqué d’efficacité devant les bois et certains joueurs ont pêché par précipitation. Nous avons néanmoins réalisé un bon match, en créant une multitude d’occasions, mais le système de jeu ultra-défensif d’Aïn M’lila ne nous a pas aidés. Nous devons positiver le rendement d’aujourd’hui et corriger les lacunes pour aller de l’avant et améliorer encore plus le jeu du groupe», a expliqué le coach des Verts et Noir, Madoui, lors de la conférence de presse de fin de match. Signalons qu’avant le coup d’envoi de la partie, une minute de silence a été observée à la mémoire de Bachir Redouani, Mohamed Oukhelfi et Houassi Djamel, respectivement membre fondateur, ancien joueur et supporter. Afin de préparer le prochain match contre le Paradou AC au stade de Bologhine, pour le compte da la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis, le staff technique du MOB a programmé la reprise des entraînements pour aujourd’hui à 18H au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa.

Z. H.