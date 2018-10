Et de deux pour l’US Akbou !

Par DDK | Il ya 41 minutes | 77 lecture(s)

La deuxième journée du championnat de handball Excellence dames, qui s’est jouée vendredi et samedi derniers, a vu les deux clubs de la vallée de la Soummam l’US Akbou et la JS Ouzellaguen gagner leurs rencontres respectives. L’Union sportive d’Akbou, que préside Redouane Kharbouche, a réussi l’une des sensations de la journée après avoir battu HAWA Saïda sur le score de 25 à 24. Une victoire arrachée avec volonté de fer par les capées de Aggoun Mouloud. A rappeler que les camarades de Hocine Nora en sont à leur 2e succès après le déroulement de deux journées. Lors du précédent round, elles avaient pris le dessus sur leurs voisines de la JS Ouzellaguen. Cette dernière, quant à elle, a enregistré sa première victoire de la saison aux dépens du NRF Constantine à domicile, avec un écart de trois buts (27 - 24). Un succès qui fera du bien aux joueuses du président Driss Hassaoui pour la suite. Notons que les deux rencontres précitées ont eu lieu samedi passé, alors que les autres au programme de la 2e journée se sont jouées vendredi dernier. Ainsi, dans les autres matchs qui se sont déroulés vendredi, le Groupement sportif pétrolier s’est distingué en inscrivant le plus grand nombre de buts de la journée. C’était face à l’ASF Constantine dans une rencontre qui a vu les Algéroises frapper à 33 reprises, contre 10 pour leurs invitées. De leur côté, les filles du HBC El-Biar l’on aisément emporté devant le CF Boumerdès avec 15 buts d’écart (29 - 14). Enfin, le derby algérois entre le CH Bachdjarah et le CR Didouche Mourad s’est achevé en faveur des locaux, dans une autre rencontre serrée qui s’est soldée par 25 à 24. En somme, l’US Akbou, le GS Pétroliers et le HBC El-Biar ont réalisé de belles opérations confirmant leurs précédents succès et annonçant le meilleur pour la suite.

R. M.

Les résultats

CH Bachdjarah 25 - CRD Mourad 24

CS Pétroliers 33 - ASF Constantine 10

HBC El Biar 29 - CF Boumerdès 14

HHB Saïda 24 - US Akbou 25

JS Ouzellaguen 27 - NRF Constantine 24