Mehdi Benaldjia libéré

Par DDK | Il ya 58 minutes | 216 lecture(s)

Coup de tonnerre à la JSK. La direction du club a décidé de libérer l’attaquant Mehdi Benaldiia avant même la fin de son contrat, prévue fin décembre prochain.

Ce qui était dans l’air depuis quelques semaines s’est confirmé hier. Relégué sur le banc des remplaçants ces dernières semaines par le coach, Franck Dumas, pour, nous dit-on, des raisons beaucoup plus disciplinaires que techniques, l’attaquant Mehdi Benaldjia est officiellement libéré. En effet, le meilleur buteur de l’exercice écoulé ne continuera pas son aventure avec la JSK, puisque la direction du club et le joueur en question ont convenu d’une séparation à l’amiable. C’est ce qu’a indiqué, hier en fin d’après-midi, la direction du club kabyle dans un communiqué. «Après discussion entre la direction et Mehdi Benaldjia, il a été convenu de libérer le joueur de son contrat», lit-on en effet dans le communiqué publié par la direction de la JSK sur son site officiel. Ainsi donc, Mehdi Benaldjia, dont le contrat arrive à terme le mois de décembre prochain, ne va désormais plus porter le maillot de la JSK, et sa libération a pris effet hier. «La direction du club informe qu’il ne subsiste aucun problème entre Benaldjia et la direction et que la carrière d’un joueur est ainsi faite. La direction de la JSK souhaite le meilleur pour Benaldjia et le joueur de son côté a tenu à remercier la direction et souhaite pleine réussite à l’équipe et à ses coéquipiers», ajoute le communiqué de la JSK.

Dumas prépare le CSC

Après la séance de la reprise d’avant-hier, le staff technique de la JSK a programmé du biquotidien pour la journée d’hier. Le coach Dumas prépare activement le match de son équipe face au CSC qui se jouera samedi après-midi au stade du 1er novembre. L’entraineur français des Canaris veut les trois points de cette confrontation. D’ailleurs il a demandé à ses joueurs de bien préparer ce match et de tout faire pour glaner les trois points de la confrontation «on doit apprendre de nos erreurs pour qu’on soit plus performants lors des prochains matchs. Nous sommes sur une belle série et on doit faire le maximum pour la préserver. Il faut enchainer d’autres résultats positifs», a lancé le coach à ses éléments, avant-hier, avant le début de l’entrainement. Pour atteindre son objectif, à savoir remporter la victoire, le coach kabyle prépare ses armes pour s’offrir le CSC samedi après-midi. Ayant une idée sur l’adversaire de son équipe, le coach kabyle utilisera toutes ses cartes gagnantes au cours de ce match difficile. Non satisfait du rendement de ses joueurs face au MCO, le coach kabyle apportera encore des changements face aux Sanafirs. Dumas devrait titulariser en effet Fiston et Boukhanchouche pour stabiliser le milieu de terrain et le compartiment offensif. Ne laissant rien au hasard le coach Dumas ne cesse d’orienter ses joueurs en insistant sur la nécessité de respecter ses consignes. Le coach kabyle veut que ses éléments prennent tous les matchs très au sérieux pour éviter tout relâchement après la belle série enregistrée depuis le début de saison. En faisant tourner son effectif à chaque fois, le coach kabyle a transmis le message qu’il fera jouer les meilleurs à chaque rencontre.

L’appel de Mellal aux supporters

Lors de son passage sur Berbère télévision, avant-hier soir, le président de la JSK Cherif Mellal a lancé un appel aux supporters du club les invitant à éviter des déplacements en masse lors des matchs de la JSK à l’extérieur non sans les inviter à respecter le quota des billets accordé par les autres clubs. « je demande a nos supporters de ne pas se déplacer en masse et de respecter le nombre de tickets que nos adversaires nous réserves a chaque fois. Comme ça on évitera les problèmes comme ce qui est arrivé a Oran » a déclaré Mellal à l’adresse des supporters dans le but selon lui d’éviter de revivre le scénario de Sétif ou des dizaines de supporters de la JSK furent victimes d’acte de violence dans les gradins à la fin du match mais aussi après ce qui s’est passé la semaine passé à Oran ou des centaines voir des milliers de fans de la JSK n’ont pas eu avoir accès au stade Zabana d’Oran en raison du nombre réduit de billets, à peine 1800, accordés par les Oranais à la JSK. Lors de son passage sur BRTV, Cherif Mellal a également tenu à rassurer les familles des supporters de la JSK détenus au Commissariat d’Oran à l’issue du match de vendredi dernier contre le MCO. « On a pris en main le dossier des supporters incarcéré à Oran. En plus de l’avocat du club qu’on a engagé pour cette affaire, le comité des supporters de la JSK à Oran a engagé un avocat également. On a saisit aussi le wali de Tizi Ouzou pour nous aider à régler cette affaire. Je dois dire que c’est le président du MCO qui n’a pas tenu sa promesse. Il nous a promit 3000 tickets toutefois 1800 supporters seulement ont eu accès au stade et les autres se sont retrouvé dehors. C’est pour cette raison que des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu à l’extérieur du stade engendrant l’arrestation de plusieurs de nos supporters » a expliqué le président de la JSK.

M. L.