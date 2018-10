Deux derbys au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

La deuxième journée de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou qui a débuté hier avec le déroulement de six rencontres, se poursuivra aujourd’hui. Ainsi dans le groupe A, l’O Nath Yirathen affrontera l’ES Nath Irathen dans un derby qui s’annonce plaisant entre les deux équipes de l’ex fort National. Les Olympiens qui ont réussi leur entame en allant infliger un carton à l’USDS chez elle lors de la précédente journée, partiront avec les faveurs des pronostics. Cependant, la prudence devrait être de mise pour éviter de caler face à un adversaire qui jettera toutes ses forces pour signer sa première victoire. Pour sa part, l’USK Ait Aissa Mimoun accueillera l’O Makouda dans une rencontre qui s’annonce équilibrée. De son côté, le CS Djebla Ouaguenoun en découdra, elle, avec la nouvelle équipe du CS Ifflissen. Un invité dont les locaux devraient se méfier pour s’épargner toute mauvaise surprise. Dans le groupe B, la JS Durdjura recevra au stade de Tizi Rached l’US Tala Athmane qui se présentera avec la ferme attention de confirmer son bon début. l’US Bouhinoun qui reste sur une victoire à l’extérieur, sera mise aux prises avec le voisin de l’US Sidi Belloua. Une jeune formation très accrocheuse qui ne partira pas en victime expiatoire. L’empoignade promet d’être fortement disputée .A Tirsatine, le HC Azazga aura, comme hôte du jour, la formation d’Ait Yahia Union Sport. Dans le groupe C, le FC Ait Zaim qui reste sur une victoire hors de ses bases va donner la réplique à la JS Tala Mansour qui a fait son baptême de feu en championnat de wilaya le week-end dernier. Les Banlieusards de Maâtkas semblent bien partis pour enchainer un succès. Enfin, dans le dernier match de ce second round, l’AS Ait Bouadou qui accueillera la formation du CS Ihasnaouene ne devrait pas éprouver trop de mal à ajouter trois points dans sa besace.

Z. L.

Le programme

Groupe A

ON Yirathen - ES Nath Irathen

USKAA Mimoun - O Makouda

CSD Ouaguenoun - CS Iflissen

Groupe B

JS Djurdjura - UST Athmane

US Bouhinoun - USS Belloua

HC Azazga - Ait Yahia US

Groupe C

FC Aït Zaïm - JS Tala Mansour

RC Imazighen - JSAY Moussa