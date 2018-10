L’ES Azeffoun prend les commandes

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

Le choc de la 4ème journée du championnat de la Régionale 1, entre l’ES Azeffoun et la JS Akbou, joué à Azeffoun avant-hier, est revenu aux Marins qui se sont distingués en s’imposant sur le score fleuve de 4 à 2.

Un large succès, le troisième du genre depuis l’entame de la saison, et qui permet à l’ES Azeffoun de prendre les commandes au classement aux côtés de la JS Boumerdès qui a arraché un nul en déplacement chez son voisin la JS Bordj Menaïel en faisant 0 à 0. Les Ivahriyen caracolent en tête du classement avec dix points à leur compte. L’USM Draa Ben Khedda est en train d’atteindre sa vitesse de croisière. Cela s’est vérifié avant-hier, lors de son déplacement à Alger, où l’équipe des Ciel et Blanc a affronté son homologue de l’OC Beaulieu. Les gars de Draa Ben Khedda se sont imposés sur le score de deux buts à zéro et gagnent quelques marches au classement, pointant sur le podium avec sept points à leur actif. Les Communards de Tizi-Ouzou ont réussi une vraie démonstration de force, ce samedi en battant sur le score large leurs invités du jour, l’USM Cheraga, de 3 à 0. Un succès qui permet aux capés de Chabane Meftah de s’éloigner de la zone rouge en atteignant les cinq points. Enfin, la JS Tichy qui a accueilli sur son terrain et devant son public, son homologue de l’ESM Boudouaou, un adversaire difficile à manier même en déplacement, a eu le dernier mot, en empochant les trois points mis en jeu. Les Tichois se sont imposés par la plus petite des marges, 1 à 0, et se placent à la 3ème place avec neuf points et avec un point de retard sur les deux co-leaders l’ES Azeffoun et la JS Boumerdès. La JS Tichy est bien partie, pour jouer la carte de l’accession cette saison.

Massi Boufatis

Les résultats

ES Azeffoun 4 - JS Akbou 2

OC Beaulieu 0 - USMDB Khedda 2

JSB Ménaïel 0 - JS Boumerdès 0

JS Tichy 1 - ESM Boudouaou 0

WB Saoula 2 - EC Oued Smar 2

CA Kouba 2 - CRBB Kiffan 1

WA Rouiba 2 - JS Tixéraine 1

CRB Tizi-Ouzou 3 - USM Chéraga 0

Exempt : IR Birmandreis