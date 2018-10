La bonne affaire du CF Akbou

Par DDK | Il ya 11 minutes | 6 lecture(s)

La troisième journée du championnat national, jouée samedi passé, a été favorable au CFA qui est revenu de la ville de Cirta avec une belle victoire (1/0) devant le FCC local, alors que le FCB et l’ESFA ont été piégés respectivement par le MZB et l’ASSN, à domicile en concédant une défaite par le même score de 1/0. Le CF Akbou a réussi la sensation de revenir avec une belle victoire de son déplacement à Constantine en battant, au stade Benabdelmalek, le FC Constantine sur le score de 1/0 grâce au but signé par Ait Mehdi Saida à la 9’. Une victoire historique dans la mesure où le FCC est le détenteur du doublé de la saison passée (coupe et championnat). Ce succès est le 3ème de suite pour le CFA pour autant de matchs joués. Il permet au club de la Soummam d’occuper la 1ère place avec 9 points au compteur ex-æquo avec l’AS Sûreté nationale, mais avec une meilleure différence de buts (+12). Le FC Béjaïa, qui recevait l’équipe du MZ Biskra au stade scolaire, n’a pas profité de cette aubaine pour glaner les trois points, en se faisant piéger à domicile après sa défaite sur le score de 1/0. Les Béjaouies sont passées à coté de leur sujet malgré quelques tentatives et actions de buts ratées, alors que leur adversaire a profité d’une erreur défensive pour inscrire l’unique but de la partie. Apres cette seconde défaite depuis le début du championnat, l’équipe chère à Razika Imloul occupe la 10ème place avec 3 points seulement au compteur. L’ESF Amizour n’a pas pesé lourd à domicile devant la coriace équipe de l’AS Sureté Nationale en encaissant une troisième défaite de suite sur le score de 1/0. La richesse de l’effectif de l’ASSN et l’expérience de ses joueuses sont suffisants pour faire la différence et les filles de l’ESFA n’ont pas à rougir de cette défaite, mais elles doivent réagir rapidement avant qu’il ne soit trop tard car elles occupent tout simplement la dernière place avec zéro point.

Z. H.