«Réaliser une belle saison»

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le président de l’Académie sportive Soummam Akbou (ASSA), Billal Bouktit, nous parle de son club et des deux disciplines qu’il pratique, le football et le futsal.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-nous votre club ?

Bouktit Billal : L’idée de créer de ce club était de moi. Dès le début, on a voulu lancer cette académie pour un seul objectif, en l’occurrence la formation, pour donner la chance à tout les petits de découvrir le football, et les aider à percer les secrets de ce sport populaire.

Vous n’avez eu votre agrément qu’au mois de janvier passé…

Exactement. Laissez-moi vous dire qu’on était deux à lancer ce projet de création de l’académie. Nous avons eu l’adhésion de jeunes universitaires intéressés par notre projet. Le dossier d’agrément que nous avons déposé en novembre 2016, nous a été effectivement validé qu’en janvier dernier.

Vous avez décidé de lancer deux disciplines, n’est-ce pas ?

Oui, on a deux disciplines dans cette académie, le football et le futsal. En football, on a des équipes de jeunes : écoles de benjamins, de minimes et de cadets. Pour le futsal, on a une équipe senior. Les jeunes catégories ont été engagées dans le championnat de Béjaïa, alors que pour le futsal, nous évoluerons cette saison en première division. C’est notre première participation, alors on souhaite réussir notre baptême du feu.

Deux disciplines et des objectifs, ça nécessite des moyens, non ?

C’est vrai. Vous dire que nous avons des moyens colossaux serait vous mentir. Les subventions de l’état sont dérisoires par rapport aux besoins réels de notre académie et par rapport à nos objectifs. Mais on fait avec, surtout que ce n’est pas la volonté qui manque. Pour le moment, on ne reçoit que des aides de quelques personnes, et on gère la situation comme elle se présente, en attendant mieux. Enfin, on l’espère bien.

Quels sont alors vos objectifs dans l’immédiat ?

On ne vous cache rien, cette saison, en Futsal, on vise de jouer les premiers rôles en championnat et aller loin en coupe d’Algérie. En football, c’est l’expérience que nous rechercherons, car c'est notre première participation.Cela nous permettra également d’améliorer le niveau des joueurs de notre académie et pourquoi pas de voir certains d’entre eux porter les couleurs de l’équipe nationale. Après tout, tout est possible.



Le mot de la fin…

Je tiens à remercier tout le staff administratif et technique du club pour les efforts. Idem pour les parents de nos jeunes joueurs des petites catégories qui contribuent à la réussite de notre projet. Comme je remercie les autorités locales dont l’APC d’Akbou et la DJS et ceux qui nous aident de près ou de loin.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche