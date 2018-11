«C’est réconfortant pour la suite»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa ont réussi à composter, avant-hier au stade de Bouira, leur billet pour le dernier tour régional de la coupe d’Algérie de football suite à leur difficile victoire acquise dans les dernières minutes de la partie face à l’IB Khemis El Khechna (2 - 0). Une qualification qui a eu pour effet de faire retrouver la confiance chez les joueurs après leur récente défaite en championnat face à l’USMH. Les deux réalisations béjaouies devant la formation de l’IBKEK ont été inscrites par Daouadji (80’) et Bensayeh (84’), donnant ainsi le droit à leur équipe d’affronter au tour suivant l’autre pensionnaire de la division amateur, le Chabab Hai Djabel en l’occurrence, qualifié après son succès obtenu avant-hier au détriment du RC Boumerdès (2 - 1). Pour revenir à cette rencontre contre l’IBKEK, et comme il fallait s’y attendre, le staff technique de la JSMB en a profité afin de laisser au repos certains cadres de l’équipe et donner du temps de jeu aux éléments comme le portier Merche, Benmansour, Chaouchi et Ayadi et autres Walid Zamoum de l’équipe réserve ayant, quant à lui, fait son baptême de feu avec les séniors cette saison. Pour l’entraîneur béjaoui, Moulay Haddoud, cette qualification est venue au bon moment pour redonner confiance à son équipe. À ce propos, il a déclaré notamment à la fin de la partie contre l’IBKEK. «Après un début de match difficile, nous avons pu concrétiser deux occasions nettes de scorer en seconde période de jeu pour arracher au final cette qualification qui nous stimulera davantage pour la suite de notre parcours en championnat où l’on devra d’ores et déjà songer au rendez-vous de vendredi prochain contre l’ES Mostaganem.»

Reprise des entraînements cet après-midi

Après avoir bénéficié de 24 heures de relâche consécutivement à leur passage au dernier tour de Dame coupe aux dépens de l’IBKEK (2 - 0), les joueurs de la JSMB vont devoir retrousser à nouveau les manches dès cet après-midi pour entamer les préparatifs du match de la 14e et avant-dernière journée de la phase aller, prévu vendredi prochain à domicile contre l’ES Mostaganem. Il convient de signaler que cette même séance de reprise connaîtra aussi la présence du nouvel entraîneur en chef, le Tunisien Moes Bouakez. Ce dernier qui entamera à l’occasion sa nouvelle mission avec la JSMB, sera également présenté à la presse au cours d’une conférence pour dévoiler, entre autres, les objectifs assignés par la direction du club à l’ex-coach de l’USMBA pour le reste de la saison.

B. Ouari