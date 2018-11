"On jouera le podium"

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le coach de l'USM Draâ Ben Khedda affiche ses ambitions pour cette saison et affirme que son équipe jouera pour une place sur le podium, malgré le peu de moyens financiers.

La Dépêche de Kabylie: Vos impressions sur cette victoire face au CA Kouba ?

Mourad Bey: C'est une victoire méritée face à une bonne équipe du CA Kouba qui nous a posé quelques problèmes. Mais je pense que mes joueurs étaient plus volontaires et ont su frapper au bon moment en marquant ces deux buts. Ce succès nous permet d'entrevoir la suite du parcours avec assurance.

Ce succès vous a aussi permis de vous frayer une place sur le podium. Un commentaire ?

C'est encourageant pour la suite du parcours, mais les joueurs doivent garder les pieds sur terre, en restant sur cette lancée. On doit enchaîner avec d'autres victoires si on veut vraiment rester sur le podium et garder cet acquis.

Qu'en est-il de votre objectif cette saison ?

Je pense que malgré le manque de moyens financiers, on a un groupe qui est capable de relever le défi et de jouer les premiers rôles cette saison. On jouera pour une place sur le podium et je fais confiance à mes joueurs qui ont des qualités à faire valoir, face à n'importe quel adversaire.

Comment voyez-vous la suite du parcours en championnat et en coupe d'Algérie ?

En championnat, on jouera à fond nos chances pour terminer la saison sur le podium comme je vous l’ai déjà dit. Pour ce qui est de la coupe d'Algérie, il nous reste un dernier tour régional à jouer, on fera tout pour se qualifier aux 32es de finale de dame coupe pour faire honneur à la localité de Draâ Ben Khedda et pourquoi pas être dans la cour des grands de cette compétition populaire.

Un mot pour conclure...

Je lance un appel à toutes les personnes qui peuvent apporter leur aide au club, de le soutenir, car les joueurs sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes et sont déterminés à honorer les couleurs de l'USMDBK. On va tout faire pour finir la saison sur le podium, tout en tentant d'aller le plus loin possible en coupe d'Algérie.

Entretien réalisé par Massi Boufatis.