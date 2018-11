«C’était un coup prémédité»

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

La rencontre JSK- CSC jouée avant-hier soir a connu de graves incidents entre des supporters de la JSK dans les tribunes. D’ailleurs plusieurs blessés ont été enregistrés et transférés à l’hôpital pour recevoir les soins. Ce qui est arrivé a fait réagir le président de la JSK Cherif Mellal qui a dénoncé ces événements. Le chairman kabyle qui a révélé que ces actes étaient prémédités, a décidé de sévir en déposant plainte contre les auteurs de ces actes de violence. «On a eu déjà vent, la veille de la rencontre que 5 ou 6 personnes préparaient dans les quartiers un sale coup pour créer des problèmes. Donc pour nous, ce qui s’est passé dans les tribunes était un coup prémédité. On a signalé ces personnes aux services de sécurité et je vais même déposer plainte contre elles, car ces énergumènes ne représentent pas les vrais supporters de la JSK qui ont d’ailleurs accepté la défaite en applaudissant à la fin du match nos joueurs et ceux du CSC», a-t-il ajouté.

