L’USO Amizour se «re» met à espérer

L’USOA a enregistré, le week-end dernier, sa deuxième victoire de la saison. Mais cela ne prête pas à l’euphorie au sein de l’équipe, du fait que le club est toujours en bas du classement de l’Inter-régions.

le départ de l’ex-président et l’installation d’un directoire sous forme de cellule de transition a fait que le club a bien réagi vendredi passé, en réussissant à renouer avec le succès au grand bonheur des amoureux et autres fans de ce club mythique. Une victoire contre le NRB Teleghma qui avait souvent damé le pion à d’autres équipes plus aguerries et chez elles. Cette victoire, la deuxième de la saison, est salutaire donc pour un club qui se cherchait à quitter la dernière place au classement général, que l’USOA avait cédé au Hydra AC qui a été battu par l’AS Bordj-Ghedir (0 - 1). Soulignons que la cellule de transition est composée, outre Benali Hakim qui est désigné coordonnateur, de Mourad Dries, Hamza Bouzidi, Mohand Chaouch, Salim Abriche, Djoudi Kerkour, pour ne citer que ceux-là. Au départ, on avait annoncé qu’il s’agirait d’un directoire, mais finalement c’est une cellule de transition qui gèrera les affaires du club pour une période définie. C’est presque la même que celle de la deuxième moitié du championnat de la saison passée (2017/2018), bien que celle-là avait pour nom la cellule de sauvegarde du club, dont la mission s’était achevée à la fin de l’exercice passé. Pour ce changement, le club s’en sorte finalement à bon compte, avec cette victoire face à Teleghma qui a rendu le sourire à la galerie unioniste. Hakim Benali, l’un des membres de la cellule de transition, dira : «C’est une période de transition et on ne compte pas rester jusqu’à la fin de saison. Cette cellule de transition est venue suite à la vacance du poste de président de club, d’où certains amoureux du club qui se sont portés volontaires pour ne pas laisser le club aller à la dérive. Ces personnes volontaires m’ont mis comme coordonateur de la cellule de transition. On est là pour sauver les meubles et croyez-moi, nous ne pouvons laisser l’USOA aller à la dérive. D’ailleurs, on a tout fait pour que tous les joueurs reprennent du service et voilà que nous venons de battre le 4e au classement.»

