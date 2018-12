Tournoi régional des écoles de filles

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après le GSSG, (groupement sportif de Sour Ghozlane) qui a lancé en début du mois de novembre dernier, la troisième édition du tournoi national de handball, c’est au tour de l’OSG (Olympique de Sour Ghozlane), de lui emboîter le pas en organisant le 1er tournoi régional de handball des catégories écoles et benjamins consacré à la gent féminine. Plusieurs équipes ont confirmé leur participation, à l’instar de Ouacif et Draa Ben khedda (Tizi-Ouzou), GM Berrouaghia (Médéa), JS Berhoum (M’Sila), US Akbou et Awzelaguéne (Béjaïa) ainsi que la JS Chorfa, l’AS Bent Lakhdaria et l’Olympique Sour Ghozlane, équipe organisatrice de Bouira. Le coup d’envoi a été donné le week-end dernier avec le déroulement de six rencontres, regroupant les équipes de l’OSG, l’US Akbou, l’ASFB Lakhdaria et le CSA Ouacif. Et ce sont les filles d’Akbou qui ont terminé à la première place en dominant leur groupe avec trois victoires. Les trois autres équipes suivent derrière avec une seule victoire chacune. Contacté, le président de l’Olympique Sour Ghozlane, club organisateur, Messaouer Messaoud, dira concernant cette initiative : «On voulait juste combler le vide, notamment suite au retard dans le lancement du championnat de wilaya de handball, pour donner l’occasion à la gent féminine de pratiquer la petite balle dès le jeune âge afin de bien se préparer pour poursuivre la carrière dans les autres catégories». Concernant les moyens mis en exergue pour la gestion dudit tournoi qui regroupe plusieurs équipes émanant de différentes régions, Messaouer dira que «le tournoi a été lancé avec les moyens du club, malgré le refus sec de l’APC de Sour Ghozlane de contribuer ne serait-ce qu’avec une aide symbolique», on compte par ailleurs, poursuit notre interlocuteur, «solliciter la wilaya, ainsi que la DJS de Bouira au moins pour l’octroi de matériel et équipement sportif. Nous songeons aussi à chercher des sponsors, on reste optimistes, on trouvera de l’aide pour encourager la pratique sportive féminine». Ceci dit, le tournoi se poursuivra jusqu’au 30 Avril 2019, à raison d’un challenge chaque deux semaines.

M’hena A.