Pas de huis clos en Coupe d’Algérie

Par DDK | Il ya 9 minutes | 15 lecture(s)

La FAF a apporté d’importantes nouveautés au règlement de Dame coupe pour cette saison, afin de garantir le bon déroulement de cette compétition.

L'édition 2018-2019 de la coupe d'Algérie de football verra l'introduction de trois nouveautés, dont principalement le déroulement des matchs des quarts de finale et demi-finales en aller-retour, a indiqué le Secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Saad, lors du tirage au sort des 32es et 16es de finale, organisé dimanche soir à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Ain Benian (Alger). M. Saad a fait savoir, à ce propos, que les nouveautés importantes apportées au règlement de la Dame coupe pour cette saison permettront de garantir le bon déroulement de cette compétition et d'assurer une bonne ambiance, ajoutant que "les matchs des quart de finale et demi-finales de la coupe se dérouleront en aller-retour de façon à ce que les chances soient équitables pour les équipes en lice pour ce qualifier en finale". La deuxième nouveauté concerne "la suppression de la sanction de huis-clos qui ne sera pas appliquée dans les matchs de la coupe d'Algérie", et ce pour permettre aux supporteurs des clubs de soutenir leurs équipes dans cette compétition footballistique la plus populaire en Algérie, ajoute le secrétaire général. A noter que le football algérien a été marqué ces dernières années par l'application de la sanction du huis-clos suite aux actes de violences sur les tribunes de différents stades du pays. Pour sa part, la Commission de la coupe a décidé que "tous les stades qui ont été homologués en championnat le seront également en coupe", d'où la suppression de la condition appliquée la saison dernière consistant en la nécessité de jouer les matchs de la coupe d'Algérie dans des stades pouvant accueillir plus de 20.000 supporteurs", a-t-il souligné. A travers cette décision, la FAF s'est attelée à éviter le scénario de la saison dernière qui a fait couler beaucoup d’encre, lorsque la JS Kabylie a été interdite de recevoir le MCA sur son terrain au titre de la demie finale de la coupe d’Algérie, au motif que le stade du 1er novembre ne remplit pas les conditions exigées pour la réception des supporters. La direction de la JSK a été contrainte donc d’opter pour le stade du Chahid Hamlaoui de Constantine afin d’organiser le match avec le MC Alger. Des affrontements ont éclaté entre le public constantinois et les supporters du MCA avant et pendant la rencontre qui a vu se qualifier la JSK aux tirs aux buts (5-4) après la fin du match par un nul (0-0).