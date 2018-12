Un bon test pour les Crabes

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont disputé jeudi passé leur troisième match amical lors de cette trêve hivernale contre le NC Magra ( Ligue 2 Mobilis) qui s’est achevée sur le score de 0 à 0. En dehors du résultat final, la rencontre a été très disputée et les entraineurs des deux équipes ont tirés certainement beaucoup d’enseignements sur ce match ou le coach du MOB, Madoui a fait jouer tous les éléments excepté les blessés. L’ex entraineur de l’ESS a aligné le jeune émigré, Sellama durant une mi-temps pour faire valoir ses qualités et ses capacités. Apres ce match les camarades de Soltane ont regagné directement Bejaia pour se reposer une journée et reprendre les entrainements aujourd’hui au stade de l’Unité maghrébine. Par ailleurs, la commission de la coupe d’Algérie a programmé le match MOB –OM comptant pour les 1/32es de finale pour ce mardi à 18 au stade de l’unité maghrébine de Bejaia. Signalons que l’adversaire des crabes, l’O Magrane est le représentant de la wilaya d’El Oued et évolue dans la poule sud du pallier inter-régions.

Z.H