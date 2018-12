Le grand retour de la JS Tichy

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

La JS Tichy est en train de refaire surface et d’avancer dans le classement. Les Tichois n’ont pas raté leur sortie à domicile face au CA Kouba, en s’imposant sur le score de 3 à 1, lors de la 11e journée de la Régionale 1. La JS Tichy a remonté la pente et est désormais à la 5e place, avec 16 points dans son compte et avec un point de retard sur les deux équipes qui occupent conjointement la 3e place la JS Bordj Menaïel et l’ES Azeffoun.

Azeffoun en perte de vitesse

L’ES Azeffoun ne sait plus gagner et cumule les échecs les uns après les autres. Encore une fois, avant-hier, les Marins sont revenus bredouilles de leur déplacement à Bordj Menaïel en s’inclinant 1 à 0 devant la JS Bordj Menaïel. L’équipe de Bordj Menaïel prend la troisième place avec 17 points aux côtés des Marins. Les Ivahriyen sont loin derrière le leader la JS Boumerdès qui creuse l’écart à huit points après son succès vendredi 1 à 0 face au WB Saoula. La course pour l’accession sera difficile pour l’ES Azeffoun qui a perdu du terrain lors des dernières sorties.

Bonne opération pour le CRBTO et la JS Akbou

Pour leur part le CRB Tizi-Ouzou et la JS Akbou, n’ont pas raté leurs sorties à l’extérieur en revenant avec un précieux point. Les Communards de Tizi-Ouzou sont allés accrocher l’IR Birmandreis en faisant 1 à 1. C’est le cas aussi pour les Akbouciens qui ont réussi à imposer le match nul d’un but partout à leurs homologues de l’ESM Boudouaou qui joue l’accession en inter-régions. Pour les autres rencontres de la journée, l’USM Cheraga a laissé des plumes à domicile face à l’OC Beaulieu, tandis que l’EC Oued Smar n’a pas fait dans le détail en écrasant le WA Rouiba sur le score sans appel de 3 à 0. Le match USM Draâ Ben Khedda-JS Tixéraine est reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Débékois à la coupe d’Algérie ce mardi face au WA Tlemcen. Le CRB Bordj El Kiffan est exempt de cette journée.

Massi Boufatis

Les résultats

JS Boumerdès 1 -WB Saoula 0

EC Oued Smar 3 - WA Rouiba 0

IR Birmandreis 1 - CRBT Ouzou 1

JSB Ménaïel 1 - ES Azeffoun 0

JS Tichy 3 - CA Kouba 1

USM Chéraga 0 - OC Beaulieu 1

ESM Boudouaou 1- JS Akbou 1

USMDB Khedda - JS Tixéraine (reporté)

Exempt : CRB Bordj El-Kiffan