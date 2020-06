153 véhicules mis à la fourrière en mai à Boumerdès

Selon un communiqué de la sureté de la wilaya de Boumerdès, pas moins de 1471 personnes ont été verbalisées et 153 véhicules ont été placés à la fourrière pour non-respect des mesures du confinement. D’après la même source, ce bilan concerne les opérations menées par la Police pour la période allant du 31 Mars au 31 Mai dernier. La même source précise que le plan spécial confinement obligatoire et pour la prévention contre la propagation du COVID-19, est toujours en place au niveau des centres urbains de la wilaya de Boumerdès. Des opérations de sensibilisation et de désinfection sont régulièrement menées, en collaboration avec les services de la santé et les autorités locales, notamment au niveau des espaces publics. Les services de la Police préparent également une grande opération de distribution de bavettes et de masques, pour cette semaine.

Par ailleurs, il est utile de préciser que le wali de Boumerdès M. Yahia Yahyaten, a signé au cours de la semaine dernière, une décision portant sur la fermeture de l’ensemble des plages de la wilaya et l’interdiction de la baignade. Cette mesure préventive s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Des patrouilles mixtes, composées d’éléments de la gendarmerie et de la police, sillonnent régulièrement le littoral de la wilaya, afin de veiller sur l’application de la décision. En attendant, la fin des mesures d’exception, les autorités locales de chaque commune, ont été appelé à lancer des opérations de nettoyage et de réhabilitation des plages et des lieux de distraction. Plusieurs opérations du genre, devraient être lancées au cours de cette deuxième semaine du mois de juin.

Oussama Khitouche