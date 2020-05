45 personnes guéris du COVID-19 à Bouira

Selon un communiqué de la direction de la santé de la wilaya de Bouira, 27 personnes âgées entre 5 et 83 ans, hospitalisés au niveau du service des maladies infectieuses de l’hôpital «Mohammed Boudiaf» de Bouira, ont été guéri du COVID-19, et ont pu regagner leurs domiciles à la veille de l’Aïd. Les résultats des tests effectués sur ces personnes, issues des communes de Bouira, Sour El-Ghozlane, Taguidit, Dechmia, Aomar, Lakhdaria, Bouira, Ath-Rached et Ath-Leqsar, ont confirmé leur guérison, portant ainsi le nombre global de guérison dans la wilaya à 45 cas.

Par ailleurs, une personne atteinte au COVID-19 et hospitalisée au niveau de l’hôpital de Bouira depuis plus d’une semaine, est décédée jeudi dernier, à la suite de complications respiratoires. Il s’agit d’une vieille femme de 86 ans, originaire de la commune de Tagudit, à l’extrême sud de la wilaya. Toujours durant la journée du jeudi, un homme de 45 ans, originaire de la commune de Lakhdaria, a été dépisté positif au COVID-19. Selon les chiffres présentés par la direction de la santé de la wilaya, et sur les 59 cas confirmés depuis le début de cette pandémie, seulement 8 personnes atteintes de cette maladie, sont toujours hospitalisées au niveau de l’hôpital de Bouira. Ces dernières sont issues des communes de Lakhdaria (03 cas), Bouira (01 cas), Bir-Ghbalou (01 cas), Raouraoua (01 cas), Taguidit (01 cas) et Bordj-Okhriss (01 cas). Six personnes sont malheureusement décédées de cette maladie dans la wilaya.

A noter aussi que 29 autres personnes, qui présentent des cas suspicion, sont également placées en isolement dans les hôpitaux de la wilaya, et ce, en attendant les résultats des analyses actuellement en cours à l’institut Pasteur.

Oussama Khitouche.