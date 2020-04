56 cas confirmés au Covid-19 à Béjaïa

Les autorités sanitaires de la wilaya de Béjaïa ont enregistré samedi quatre nouveaux cas positifs au Covid-19, dont 2 à Aokas, 1 à Kherrata et un autre à sidi Aich.

Dans le détail, la commune d’Aokas enregistre à elle seule 16 cas confirmés, Béjaïa 11, Kherrata 7, Barbacha et Amizour 5 cas chacune, Tichy 3, Tizi N,berbère, Souk El-Tenine, Sidi Aich, Oued Ghir et Akbou 2 cas dans chaque commune et les municipales de Souk Oufella, Taskariout, Sidi Ayad ont enregistré chacune 1 cas positif au Covid-19.

Sur les 56 cas testés positifs au Covid-19, 2 personnes sont décédées, dont une à Sidi Aich et une autre à Amizour, alors qu’un autre patient a quitté l’hôpital complètement guéri.

F.A.B.