7e journée de Ligue 1: La JSK corrigée à Tizi-Ouzou par l’USMA

Le MC Alger a raté l’occasion de s’emparer de la place de dauphin en concédant le nul lundi au stade du 5-Juillet face au MC Oran (1-1), alors que l’USM Alger a réalisé une belle opération en allant s’imposer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie (2-1), confirmant ainsi son réveil, en clôture de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Les « Canaris », qui restaient sur une série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, se sont heurtés à une solide équipe de l’USMA qui commence à retrouver ses repères, en témoigne ce deuxième succès de suite.

Le nouvel entraîneur français de la JSK, Denis Lavagne, qui se devait de préserver la dynamique enclenchée par son prédécesseur Youcef Bouzidi, a échoué dans son premier test et se met d’ores et déjà dans une situation inconfortable.

Après un début de saison laborieux, l’USMA revient doucement mais sûrement, enchaînant un deuxième succès de rang, après celui réalisé dans le derby face au NA Husseïn-Dey (3-0). Grâce à deux buts d’Alilet (7e) et Mahious (67e), le club phare de Soustara semble retrouver des couleurs sous la houlette de son ancien-nouvel entraîneur Thierry Froger.

A Alger, le MCA a subi un coup d’arrêt en concédant le nul face au MCO, lequel aurait pu prétendre à mieux, notamment en seconde période.

Amoindri par l’absence de son buteur attitré Samy Frioui, blessé, le MCA a ouvert le score par l’entremise du défenseur Lamara, capitaine d’un jour, à la 27e minute sur penalty.

En seconde période, le « Doyen » a inexplicablement reculé d’un cran pour laisser l’initiative aux visiteurs, qui ont réussi à égaliser grâce à Masmoudi (67e), suite à une mauvaise appréciation du portier Salhi.

De son côté, le champion d’Algérie sortant, le CR Belouizdad, a préservé sa série d’invincibilité, toutes compétitions confondues, en allant tenir en échec au stade de Dar El-Beïda le Paradou AC (1-1).

Le Chabab, avec deux matchs en moins à disputer en déplacement face à l’Olympique Médéa et à domicile devant le CS Constantine, revient à trois points du podium, alors que le PAC a échoué à se racheter, deux semaines après sa défaite sur le terrain du leader ES Sétif (1-0).

En ouverture de cette 7e journée, vendredi et samedi, l’ES Sétif a confirmé ses ambitions en allant corriger son voisin du CA Bordj Bou Arréridj (5-1), un succès qui permet aux Sétifiens de conforter leur position de leaders, alors que l’USM Bel-Abbès a signé sa première victoire de la saison, à domicile face au NC Magra (1-0).

La 8e journée de championnat débutera jeudi par le derby de l’Est entre la JSM Skikda et le CS Constantine et se poursuivra vendredi et samedi, avec au menu le choc du haut du tableau entre l’ES Sétif et le MC Alger.