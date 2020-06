9072 bouteilles de boissons alcoolisées saisies à Bouira

Pas moins de 9072 bouteilles, de différentes marques de boissons alcoolisées, ont été saisi par la gendarmerie nationale, durant la période allant du 24 mai au 03 juin, sur le territoire de la wilaya de Bouira. Selon un communiqué du groupement de la gendarmerie, ces opérations ont été effectué, dans le cadre du plan de wilaya pour la lutte contre la prolifération des lieux illicites, de vente et de commercialisation de boissons alcoolisées. Les quantités saisies ont été remises au service de l’inspection générale du domaine public, conformément à la procédure réglementaire.

Il est utile de rappeler que les éléments de la compagnie de gendarmerie de la commune d’Aïn-Bessem ont réussi au début de la semaine dernière, a démantelé un dangereux criminel, composé de 14 individus. Ces derniers sont spécialisés dans le trafic des drogues et des stupéfiants, mais aussi dans l’agression et les vols à main armée. Lors de cette opération d’envergure, pas moins de 2,5 kg de kif traité et 40 comprimés de psychotropes et une somme en liquide avoisinant les 260 millions de centimes ont été saisi, en plus d’une dizaine d’armes blanches, de téléphones portables et une moto volée qui ont été récupéré.

Oussama Khitouche