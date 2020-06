A Bouira, la DOU ouvre les cités pour permettre aux étudiants de récupérer leurs affaires

Afin de faciliter et surtout de sécuriser l’opération de récupération des affaires des étudiants, résidents dans les cités universitaires, la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Bouira a tracé un programme spécial pour les étudiants et les étudiantes de chaque résidence. Ce programme qui a été lancé en début de semaine, se poursuivra jusqu’au 07 juin prochain. Ainsi, la direction des œuvres universitaires, a déjà ouvert les portes de l’ensemble des résidences que compte la wilaya, et les étudiants peuvent reprendre les affaires qu’ils ont laissés dans leurs chambres, suivant un programme quotidien, puisque pour chaque pavillon, une journée a été fixée. Selon le chargé de communication de la direction, il s’agit d’une mesure appliquée, pour mieux organiser cette opération et éviter le regroupement d’un grand nombre d’étudiants à l’intérieur des résidences. En plus de cette mesure, la direction des œuvres universitaires, a également instaurée l’obligation du port de la bavette à l’intérieur comme à l’extérieur des chambres universitaires : «Les agents des administrations et de sécurité, ont été instruit pour faire respecter les mesures de distanciation sociale à l’intérieur des blocs et interdire la présence de plus d’une seule personne à l’intérieur de la même chambre. Cela en plus des obligations de désinfection pour les étudiants à l’entrée comme à la sortie des résidences. L’opération de récupération des affaires des étudiants, se poursuivra donc jusqu’au 7 juin prochain et elle se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions d’ailleurs nos étudiants, pour leur sens de responsabilité et leur compréhension», nous dira M. Hacen Snouci, chargé de communication de la DOU. Par ailleurs, et concernant les étudiants qui ne pourront pas se déplacer vers leurs chambres durant cette période, M. Snouci, a tenu à les rassurer en affirmant que l’ensemble des résidences universitaires sont sécurisées, et les objets et affaires des étudiants laissés à l’intérieur des chambres sont sécurisés.

Oussama Khitouche