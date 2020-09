AG élective du COA: Sid Ali Lebib et Mustapha Kerboua derniers candidats à la présidence

Sid Ali Lebib, ancien président du Comité Olympique et sportif algérien (COA) et ancien ministre de la jeunesse et des sports, et Mustapha Kerboua, membre de l’actuel bureau exécutif du COA et ex-président de la Fédération de cyclisme (FAC) ont déposé leurs candidatures pour le poste de président de l’instance olympique.

«Sid Ali Lebib et Mabrouk Kerboua ont déposé leurs dossiers de candidature, avant jeudi à 18h00 (date limite pour le dépôt)», a expliqué à l’APS, un membre de l’exécutif, avant la réunion du BE, qui a débuté depuis quelques minutes.

Avec Lebib et Kerboua, le nombre de candidats pour le poste de président du COA a atteint le nombre de cinq postulants, après les candidatures de Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze des Jeux olympiques de Sydney-2000, et celle de Raouf Salim Bernaoui, ex-ministre de la jeunesse et des sports et président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE) et de Soumia Fergani, membre de l’AG et ex-députée à l’Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football.

Le Bureau exécutif du COA se réuni actuellement pour se prononcer sur les candidatures, à neuf jours de la tenue de l’AG élective, prévue le 12 septembre 2020, et qui élira le futur président de l’instance olympique qui aura à gérer le reste du mandat olympique qui s’étalera jusqu’après les Jeux olympiques JO-2021 de Tokyo.