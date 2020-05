Attaque à main armée contre un bureau de poste à Boudjima

Un bureau de poste à Boudjima (une localité à mi-chemin entre Tizi-Ouzou et Tigzirt) a été la cible d’une attaque à main armée ce matin du samedi rapporte des sources locales relayées sur le net. C’était peu avant l’ouverture de l’agence que les assaillants (deux selon les premiers témoignages) ont fait irruption dans le local obligeant le préposé à leur remettre ce qu’il y avait dans le coffre. Ordre auquel se serait soumis le receveur mis au respect sous la menace d’une arme automatique. Sauf qu’au moment ou ils quitté le bureau de poste, une course poursuite a été engagée par la population locale qui s’est vite mobilisé. Des informations recoupées indiquent que l’un des assaillants sera d’ailleurs arrêté et est entre les mains des services de sécurité de la région et au moins une partie de l’argent volé récupérés. A noter que l’opération de recherche suit son cours pour arrêter l’autre assaillant qui serait dit-on toujours en fuite.

Am A.