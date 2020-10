Baccalauréat 2020: la moyenne de réussite fixée à 9/20

Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20 à l’examen du Baccalauréat, session 2020, seront admis « à titre exceptionnel », a annoncé dimanche le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout.

Dans une déclaration à la presse au siège de son département ministériel, M. Ouadjaout a précisé qu’il a été « décidé, en complément des dispositions de l’arrêté numéro 25 du 2 octobre 2007 fixant les modalités d’organisation de l’examen du Baccalauréat, modifié par l’article 23 bis, que tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20 est considéré admis, à titre exceptionnel, à l’examen du Baccalauréat session 2020 ».

Cette décision intervient, selon le ministre, « en application des dispositifs et mesures exceptionnels relatives à l’organisation des examens scolaires session 2020, dans le contexte de la propagation de la pandémie de la Covid-19 ».

Les dispositifs consistaient, poursuit le ministre, en la suppression de l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire, le report des examens du brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, respectivement à la 2e semaine et à la 3e semaine du mois de septembre 2020, tout en limitant les sujets des épreuves aux cours présentés en présentiel lors du 1er et 2e trimestre.

Les mesures exceptionnelles portaient également, rappelle le ministre, sur le passage des élèves de la 4e année moyenne à la 1e année secondaire, tel que le stipule la circulaire ministérielle numéro 619 du 27 juin 2020 ainsi que les autres circulaires y afférentes, et ce, a-t-ajouté, afin d’accorder à nos enfants une chance de réussir dans leur parcours scolaire au vu de ce qu’ils ont enduré, plus de 8 mois durant, de pression psychologique sans précédent induite par le confinement à domicile, la rupture de la scolarité et par les conditions sanitaires difficiles que nous avons tous vécues, suite à la propagation du Coronavirus, a indiqué M. Ouadjaout.

Le ministre a fait savoir que « les résultats de l’examen du Bac session 2020 seront proclamés incessamment juste après les délibérations », souhaitant succès et épanouissement aux candidats de notre cher pays ».

A cette occasion, le ministre a exprimé ses vifs remerciements à ceux qui ont contribué à la réussite des examens scolaires en cette conjoncture exceptionnelle, tous secteurs et institutions de l’Etat confondus, citant notamment les membres de la famille éducative et les partenaires sociaux, en l’occurrence les parents d’élèves, les associations et les syndicats, pour le rôle efficace, la performance singulière et les efforts déployés en ce sens.

Le nombre de candidats inscrits à l’examen du Bac, session 2020, s’est élèvé à 637.538 dont 413.870 candidats scolarisés et 223.668 candidats libres, répartis sur 2261 centres d’examen et encadrés par 192.300 enseignants. Le nombre de centres de compostage s’élève à 18 centres, contre 81 centres de correction où 48.000 correcteurs ont accompli leur devoir.