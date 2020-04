Bouira a enregistré son premier décès au Covid-19

Après une accalmie qui aura durée trois jours, un treizième cas positif au Covid-19 a été enregistré le week-end dernier en plus d’un décès. Il s’agit d’un quinquagénaire originaire de Lakhdaria dont les analyses effectuées se sont avérés positif au coronavirus. C’est ce qu’a affirmé l’APC dont est originaire le défunt sur sa page Facebook. Une enquête épidémiologique a été menée et le frère du défunt a été placé en isolement au niveau de l’hôpital de Bouira. Au niveau de cet hôpital de référence, les services de la DSP font état, par ailleurs, de quatre personnes guéries et qui ont quitté l’enceinte hospitalière après plusieurs jours d’isolement. Des malades ayant bien réagis au traitement en vigueur.

A noter dans un autre registre que, dans l’après midi de jeudi dernier, les éléments de la protection civile de Bouira sont intervenus au village Said Abid, commune de Bouira, pour l’évacuation d’un corps sans vie d’un homme âgé de 59 ans retrouvé mort sur son lit à l’intérieur de son domicile. Le défunt n’avait pas donné signe de vie depuis trois jours et revenait d’un séjour à Oran. Les gendarmes ont ouvert une enquête et attendent les résultats des analyses pour savoir si l’homme si le défunt serait décédé des suites du Covid-19.

Hafidh B.