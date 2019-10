Des artisans de 14 wilayas présents

Quatorze wilayas de l’Est du pays participent à Béjaïa au concours national de l’artisanat organisé par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. La maison de l’artisanat de la wilaya de Bejaia a été le théâtre, avant-hier, de l’exposition des artisans de plusieurs wilayas de la région Est du pays venus participer à l’événement. Le coup de starter de l’exposition fut donné par le wali de Bejaia accompagné notamment par la directrice du secteur de l’artisanat et du tourisme, le directeur de la culture et les professionnels du secteur.

Lors de la visite des stands, le wali M. Ahmed Maabed a, notamment, mis l’accent sur l’importance d’adopter « une vision locale proche des préoccupations des artisans et d’élargir la concertation entre les différents organismes et secteurs, en lien direct et indirect avec le secteur de l’artisanat, tout en encourageant l’action de proximité et en augmentant la présence de la société civile, en vue de faire face aux nouveaux défis qui exigent davantage d’efforts». Par ailleurs, et durant sa visite au niveau de la maison de l’artisanat, située à Sidi Ali Lebher, le wali de Bejaia a pris la décision consistant en l’aménagement des locaux de la galerie d’art de la maison de la culture, afin d’abriter les expositions-ventes des produits d’artisanat.

Une décision qui a énormément fait plaisir aux professionnels de ce secteur et aux artisans en manque de ce genre d’espaces pour mettre en valeur leurs produits. A noter que ce concours national de l’artisanat a comme objectif de «développer la capacité de compétitivité dans le domaine de l’artisanat en vue de créer des postes d’emploi et concrétiser le développement économique, tout comme il fixe la contribution de l’artisanat dans le développement national, en œuvrant à l’accélération de la croissance et à l’intensification des structures chargées de la promotion,» indiquent des animateurs de la manifestation. Les promoteurs de l’évènement ont, également, «mis l’accent sur l’importance d’adopter une vision locale proche des préoccupations des artisans et d’élargir la concertation entre les différents organismes et secteurs, en lien direct et indirect avec le secteur de l’artisanat, tout en encourageant l’action de proximité».

Achour Hammouche