Djerad annonce le maintien du confinement partiel jusqu’au 13 juin

Le gouvernement a décidé de maintenir le confinement partiel à domicile jusqu’au 13 juin prochain dans la cadre des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) et de lever totalement ce confinement dans quatre wilayas, indique jeudi un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, « après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire sur l’évolution de la situation épidémiologique liée au Coronavirus (Covid-19) et après accord de Monsieur le Président de la République », a décidé de « la levée totale du confinement pour les wilayas de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset, précise la même source, ajoutant que cette décision est motivée par « les résultats favorables enregistrés ».

Par ailleurs, « l’application d’un confinement partiel à domicile, de 17 heures jusqu’au lendemain à 7 heures du matin, applicable aux wilayas de Batna, Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bellabes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla et ce, pour une période de quinze (15) jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 Juin 2020 », souligne la même source.

Il a été également décidé de « la prorogation, pour le reste des wilayas, du confinement partiel à domicile de 19h00 jusqu’au lendemain à 7h00 du matin pour une période de quinze (15) jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 juin prochain.