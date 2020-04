L’ambassadeur de France en Algérie convoqué

L’ambassadeur de France en Algérie a été convoqué, ce mardi, par le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait part des « vives protestations » de l’Algérie suite aux « propos mensongers, haineux et diffamatoires » à l’égard de l’Algérie tenus récemment sur un plateau d’une chaîne de télévision publique française, indique un communiqué du MAE. « L’ambassadeur de France en Algérie a été convoqué, ce jour, 31 mars 2020, par M. le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait part des vives protestations de l’Algérie suite aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à l’égard de l’Algérie et de ses autorités tenus, tout récemment, sur un plateau d’une chaîne de télévision publique française, précise le communiqué. « Tout en demandant à l’ambassadeur de France en Algérie de porter ces protestations aux plus hautes autorités de son pays, le ministre des Affaires étrangères a déploré que cette chaîne persiste dans son dénigrement systématique de l’Algérie au moment où tous les efforts doivent converger vers la lutte contre la pandémie du Covid-19 », souligne la même source. L’ambassade d’Algérie à Paris « a été instruite à l’effet d’intenter une action en justice contre cette chaîne de télévision et l’individu auteur des propos injurieux à l’égard de l’Algérie », conclut la même source.