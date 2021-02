Le Président Tebboune reçoit le président de Jil Jadid

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi après-midi au siège de la présidence de la République, le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali.

Dans une déclaration au terme de cette audience, M. Sofiane Djilali a indiqué que sa rencontre avec le président de la République « intervient dans le cadre du dialogue politique » et a permis d’évoquer « un nombre important de dossier », soulignant que le pays passait actuellement par « une importante étape ».

Outre « les élections législatives, les préparatifs y afférent et le code électoral », cette audience a été l’occasion, selon M. Sofiane, d’aborder « nombre de dossiers intéressant le citoyen algérien, à l’instar de la bureaucratie et des problèmes relatifs à l’administration, l’investissement, l’emploi, l’habitat et le développement ».

A cette occasion, le président de Jil Jadid a insisté sur l’importance de « sortir rapidement de l’organisation des questions politiques pour élire un parlement représentant le peuple et des assemblées locales qui soient le fruit d’élections propres ».

Il sera question après de « se lancer dans le processus d’édification en s’attaquant aux problèmes majeurs ayant trait au développement du pays, la création d’une économie forte et l’augmentation du pouvoir d’achat du citoyen », a-t-il ajouté.