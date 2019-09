Les Kabyles déterminés

Le Horoya Conakry recevra la JSK, cet après-midi à partir de 17h, en match retour des 16es de finale de La ligue des champions africaine. Battu à Tizi Ouzou deux buts à zéro lors du match aller, le Horoya Conakry jouera le tout pour le tout pour renverser la situation et passer au prochain tour. Déjà à la fin du match aller, les responsables du club ont promis de tout faire pour arracher leur qualification à la phase des poules. Cependant, le Horoya ne fait pas peur aux Canaris qui comptent défendre leur avance et atteindre la phase des poules de cette compétition continentale. «On a réalisé l’essentiel lors du match aller en gagnant par deux buts à zéro.

Notre victoire est amplement méritée en fournissant une belle prestation lors de ce match. Cependant, le plus dur reste à faire lors du match qui se jouera à Conakry. On prépare convenablement ce rendez-vous et notre seul objectif est d’atteindre la phase des poules. Peu importe celui qui marque, le plus important est que la JSK enchaine les belles performances. On fera tout pour revenir avec un résultat probant de Conakry et se qualifier au prochain tour pour procurer de la joie à nos supporters», a déclaré l’attaquant Hamroun à propos de cette rencontre. Côté effectif, la JSK sera privée des services de ses deux attaquants Juma et Banouh qui souffrent de blessures. D’ailleurs, les deux joueurs en question n’ont pas fait le voyage avec leur club qui a rallié la Guinée avant-hier.

Le coach Velud tentera de trouver des solutions en attaque en utilisant les cartes de Hamroun, Belgherbi, Tafni et autres pour tenter de secouer les filets adverses. En dépit de la lourde défaite face au CRB mardi passé en championnat, Velud a tenté de remonter le moral de sa troupe en prévision de la rencontre de cette après-midi. Velud, qui a une idée très précise sur le Horoya, fera sortir ses armes pour piéger leur adversaire du jour. Son seul objectif est que la JSK assure sa qualification à la phase des poules et réalise son premier objectif pour ce début de saison. Ce qui reste bien sûr le souhait de tous les supporters de la JSK, qui attendent une belle réaction de leurs joueurs après la débâcle du championnat pour se racheter en se qualifiant à la phase des poules. Les Canaris devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier soir à l’heure du match, au stade de Conakry. Le staff technique de la JSK a apporté les derniers réglages à son groupe avant le grand rendez-vous de cet après-midi. Velud a demandé à ses capés de préserver leur concentration pendant toute la partie, pour prétendre à réaliser un bon résultat et revenir ainsi avec leur ticket qualificatif au prochain tour.

De son côté, le Horoya Conakry semble décidé à remonter les deux buts encaissés à l’aller au stade du 1er novembre et espérer ainsi s’offrir le billet tant convoité en phase de poules de cette prestigieuse compétition. Dans une déclaration au site du club, l’entraîneur de Horoya, Didier Gomes, s’est montré optimiste. «Je crois que nous serons capables de marquer des buts à Conakry, en sachant qu’il faudra être rigoureux défensivement. Il faut qu’on s’organise, cette équipe de Horoya est capable de marquer des buts à Conakry, comme elle l’a fait l’année dernière. Même si on a des regrets pour le match aller, chez nous il va falloir attaquer et mettre des choses en place, je crois qu’on est capables de faire.» a-t-il confié.

M. L.