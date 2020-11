Les rentrées universitaire et formation professionnelle reportées au 15 décembre

La rentrée universitaire et de la formation professionnelle est reportée au 15 décembre prochain, ont annoncé dimanche les Services du Premier ministre dans un communiqué.

Selon la même source, la décision a été prise par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, « en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus COVID-19 et l’autorité sanitaire ».

Le report de la rentrée universitaire, prévue initialement le 22 novembre prochain, s’inscrit dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire.

De nombreuses autres mesures ont été arrêtées dans le cadre de ce dispositif, notamment celle liée à « l’instauration d’un contrôle continu, rigoureux et inopiné par les inspecteurs du corps de l’éducation nationale au niveau de l’ensemble des établissements du cycle primaire, moyen et secondaire, publics et privés, pour s’assurer du respect du protocole sanitaire mis en place et des mesures organisationnelles édictées par les pouvoirs publics », explique le communiqué.

« Ce dispositif sera également renforcé par les visites des équipes médicales de santé scolaire qui veilleront à suivre et à s’assurer de la santé des élèves, des enseignants et des personnels administratifs au niveau de l’ensemble des établissements éducatifs », ajoute-t-on.

Le 21 octobre dernier, plus de 5 millions d’élèves inscrits dans le cycle primaire ont rejoint les bancs de l’école après sept mois d’arrêt de cours en raison de la propagation du coronavirus.

Mercredi dernier, ils étaient 4.790.671 élèves à rejoindre les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire sur un total de 10.095.367 élèves inscrits dans les trois paliers de l’enseignement.