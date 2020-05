Les sapeurs-pompiers en première ligne à Béjaïa

Sur le pied de guerre 24h/24, les soldats du feu à Bejaia, comme partout ailleurs, ont du revoir, en cette période de pandémie, leur manière de travailler pour ne pas contaminer ou être contaminé. Autrement dit s’assurer une protection et celles des personnes qu’ils secourent. «Depuis l’apparition du COVID-19, nous avons pris plusieurs initiatives »explique le commandant F. Soufi, chef du service prévention à la direction générale de la protection civile, précisant que le service qu’il dirige a acquis différents moyens de protection contre ce virus. Des moyens, poursuit-il, dispatchés entre les différentes unités implantées aux quatre coins de la wilaya de Bejaia.

Pour que les pompiers puissent accomplir leur travail dans de bonnes conditions et toute sécurité, ajoute-t-il, «les officiers ayant des diplômes en chimie et en biochimie ont été chargés d’initier le personnel au danger du Covid-19 et la manière d’intervenir et quelles sont les techniques et les mesures barrières pour éviter d’être contaminé, mais aussi de ne pas contaminer les citoyens lors de nos diverses interventions », précisant que les différentes opérations des éléments de la protection civile ont du être « recadrées, suivant un protocole spécial à respecter, qu’on pourra résumer comme suit : Opération usuelle (Protection partielle), Opération suspecte Covid-19 (Protection totale).»

« Ainsi, à chaque appel téléphonique à nos centres de coordination opérationnelles, pour le transport d’un malade, plusieurs questions sont données aux appelants ; si des doutes persistent, l’appel est redirigé vers un de nos médecins opérationnels, qui jugera par la suite du protocole d’intervention à suivre. Pour les autres interventions, des mesures de protections allégées sont de mises pour nos personnels et pour les victimes à même d’éviter toute contamination »détaille le commandant Soufi.

Il informera aussi qu’ «à chaque rentrée à nos unités, la désinfection à l’entrée de l’unité est de mise, soit pour les moyens roulants ou nos personnels.»

Il ajoutera : «Aussi chaque intervention de nos ambulances, liée à un transport d’un suspects Covid-19, l’ambulance est soumise pendant plus de 40minutess, à une désinfection totale, par le biais d’un appareil de désinfection automatique, pour éviter toute contamination.»

Le chargé du service prévention à la protection civile de Bejaia dresse le bilan des différentes interventions des soldats du feu en ces temps de la pandémie du coronavirus Covid-19. Des interventions liées aux mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 (désinfection) et la sensibilisation des citoyens, en les invitant à rester chez soi.

«En ce’ qui concerne les opérations de désinfection, soit seul ou avec d’autres organismes, nous avons effectué jusqu’à fin avril, plus de 140 opérations de désinfection, à travers toutes les communes de notre wilaya, surtout pour les ERP (Etablissements Recevant du Public, les postes, les places publiques, …).

Quant aux opérations de sensibilisation, elles se font par le biais de véhicules dotés de porte-voix ou de haut-parleur, sillonnant les ruelles de nos villes ou villages, pour demander aux citoyens de respecter ce confinement et les mesures de protection… Plus de 170 Opérations ont été faites depuis l’avènement de ce virus »détaille le commandant Soufi.

Il conclut : «Nos différentes unités ont du aussi intervenir durant les mois de mars et avril pour secourir des personnes victimes d’accidents de la route ; durant cette période nous avons enregistré 174 accidents qui ont fait 205 blessés et 07 morts.»

Dalil S.