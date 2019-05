«L’éthique doit être respectée»

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne II de la radio nationale, le président de la JSK, Cherif Mellal, est revenu sur plusieurs points concernant le club en cette fin de saison. Le chairman kabyle a parlé, entre autres, des chances de son équipe de remporter le titre lors du match très important de demain face au CABBA au stade du 1er novembre, de leur adversaire l’USMA qui affrontera le CSC au stade Hamlaoui, de l’avenir de son entraîneur Franck Dumas, de l’opération recrutement pour la saison prochaine et des objectifs de la JSK en ligue des champions africaine.

D’emblée, Mellal a affirmé que la JSK fera tout pour remporter le titre. «Je pense que le parcours réalisé par la JSK est un parcours de champion pour le moment. D’ailleurs, cette saison, l’équipe a gagné à plusieurs reprises en dehors de ses bases. Cela est dû aux efforts fournis par les joueurs, le staff technique, le staff médical et la direction. À une journée de la fin du championnat, nos chances sont intactes pour gagner le titre cette saison.

On fera tout pour réaliser cet objectif et fêter le titre avec notre merveilleux public qui nous a soutenu à fond depuis le début de la saison», a déclaré Mellal. À propos du match de demain face au CABBA programmé au stade du 1er novembre qu’il a qualifié d’une finale, le président kabyle s’est dit confiant pour réaliser la victoire. «Le match face au CABBA est une finale pour nous et on le prépare convenablement.

On a tiré des leçons de la finale de la coupe d’Algérie perdue face à l’USMBA la saison passée, où on croyait gagner la coupe avant de perdre la finale. On prendra le match du CABBA très au sérieux et on fera tout pour remporter les points de la confrontation», a ajouté Mellal. Concernant le match qui opposera le CSC à l’USMA au stade Hamlaoui, vu que le CSC sera l’arbitre entre la JSK et l’USMA pour désigner le champion d’Algérie, Mellal a affirmé que le CSC a les moyens de sortir victorieux au cours de cette rencontre : «L’USMA peut gagner ce dimanche (demain ndlr) face au CSC car c’est une équipe qui peut gagner des matchs à l’extérieur. Cependant, le CSC n’a pas perdu sur son terrain depuis longtemps et je pense qu’il peut battre l’USMA. Inchallah le CSC remportera la victoire lors de ce match», a ajouté le chairman kabyle.

«Prendre le CABBA très au sérieux»

À la question de savoir s’il ne craint pas les coulisses pour cette dernière journée, Mellal a affirmé que l’éthique sportive doit être respectée : «Depuis le début de saison on dénonce les coulisses dans notre football. D’ailleurs, on s’est accrochés avec les instances de notre football, à savoir la ligue et la FAF et avec des clubs également. La FIFA suit de près ce qui se passe dans notre football, surtout après tout ce qui a été dit sur le match DRBT – ESS. Pour cela, je pense que les clubs auront peur et inchallah le championnat terminera dans de très bonnes conditions.

L’éthique sportive doit être respectée et c’est le terrain qui tranchera pour toutes les équipes», a souligné le chairman kabyle qui a précisé que l’objectif du club a été revu à la hausse à la fin de la phase aller du championnat. «Après avoir assuré notre maintien à la fin de la phase aller, on a décidé de revoir nos objectifs à la hausse, à savoir jouer pour le podium ou pour le titre carrément. On a fait une certaine pression sur le staff technique et les joueurs pour que la JSK joue le titre», a précisé Mellal.

Interrogé sur l’avenir de son coach Franck Dumas qui a réalisé un excellent parcours avec la JSK cette saison, Mellal a laissé maintenir le suspens par sa réponse. «Cette saison on a bâti une équipe jeune et on a ramené un coach formateur qui marche avec le projet de la JSK, cela a marché et l’équipe a bien fonctionné. Pour l’avenir du coach, on établira le bilan à la fin de la saison et on verra après. Dumas est lié avec la JSK pour une autre saison et tout sera plus clair dans les jours à venir», a ajouté Mellal.

«On effectuera un recrutement de qualité»



Abordant le volet recrutement, Mellal a affirmé que la JSK effectuera un recrutement de qualité pour prétendre à jouer les premiers rôles dans les différentes compétitions la saison prochaine. «La saison prochaine, on jouera sur plusieurs fronts, à savoir le championnat, la coupe d’Algérie et la ligue des champions africaine. Pour cela, on renforcera l’équipe pour avoir deux équipes équilibrées : Une qui jouera la ligue des champions et l’autre pour le championnat.

On ne doit pas faire l’erreur des autres clubs qui se contentent d’une seule équipe et qui réclament la programmation à chaque fois. On aura une équipe qui pourra réaliser de belles choses», a promis le président de la JSK. Interrogé sur les objectifs de la JSK dans la compétition de la ligue des champions africaine qu’elle retrouve après plusieurs années d’absence, Mellal a affirmé que son équipe ne se contentera pas de jouer les seconds rôles. «On ne va pas jouer la Ligue des champions juste pour participer.

Cette compétition est l’un de nos objectifs et on fera le maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition», a ajouté Mellal. Pour clore son intervention, le président Mellal a lancé un appel aux supporters de la JSK, en les invitant à venir en masse demain lors du match face au CABBA. «On demande à nos supporters de venir en masse assister au match face au CABBA. Cependant, je leur demande d’être fair-play et de soutenir leur club à fond lors de cette confrontation. On fera tout pour gagner le match et inchallah on remportera le titre pour qu’ils soient heureux», a conclu Mellal.

M. L.