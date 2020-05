L’OMS met en garde contre un risque de retour au confinement

Alors que de plus en plus de pays réfléchissent à la manière d’assouplir leurs politiques dites de « confinement », le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde mercredi que les mesures de sortie de confinement devraient être prises avec une prudence extrême. « Le risque d’un retour au confinement reste très réel si les pays ne gèrent pas cette transition avec une prudence extrême, en adoptant une approche par étapes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne depuis Genève.

Le directeur général a rappelé les six critères que l’OMS invite les pays à prendre en compte, à savoir une surveillance forte, l’isolement, le dépistage et le traitement de chaque cas, le traçage de tous les contacts, l’adoption de mesures de prévention suffisantes sur les lieux de travail et dans les écoles, et la pleine coopération du public avec la « nouvelle norme » post-confinement.

Selon le chef de l’OMS, plus de 3,5 millions de cas de COVID-19 et près de 250.000 décès ont été signalés à l’OMS, et environ 80.000 nouveaux cas en moyenne ont été rapportés chaque jour. « Il ne s’agit pas seulement de chiffres. Chacun de ces cas est la mère, le père, le fils, la fille, le frère, la soeur ou l’ami de quelqu’un », a déclaré M. Tedros.