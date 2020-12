Trois morts dans le crash d’un hélicoptère militaire au large de Bouharoune, à Tipasa

Trois morts sont à déplorer mercredi lors du crash d’un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire au large de la ville de Bouharoune (wilaya de Tipaza), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

« Suite au crash de l’hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire de type (MS-25 Merlin) relevant du Commandement des Forces Navales, lors d’une mission commandée, ce matin mercredi 16 décembre 2020 à 11H25, au large de la mer au nord-ouest des côtes de la ville de Bouharoune, wilaya de Tipaza/1ère Région Militaire, nous déplorons le décès en martyr du Lieutenant-colonel Kharoussa Nouredinne, du Lieutenant-colonel El Ouafi Mohamed Lamine et du Lieutenant Bouzayda Nouredine », a précisé la même source.

Le Général de Corps d’Armée, Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a adressé, « en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, ses sincères condoléances aux familles des Chouhada, priant Allah Le Tout-Puissant, d’accorder aux défunts Chouhada Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d’octroyer à leurs proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve », a conclut la même source.