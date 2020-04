Une fillette d’un an et demi survit à une chute du 3e...

Les éléments de la protection civile de l’unité secondaire de Haizer ont été dépêchés hier vers 11 heures à Tikboucht, un petit village agricole de la localité pour évacuer un bébé d’un an et demi ayant chuté du troisième étage d’un bâtiment. La petite fille après avoir été admis à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira et examinée par les médecins ne souffrirait d’aucune blessure selon le communiqué de la protection civile.

H. B.